Komesar Evropske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi rekao je posle sastanka sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandom Vučićem u Beogradu da je srećan što vidi plodove zajedničkog petogodišnjeg rada i da se nada da će Srbija u narednom proširenju postati dio Evropske unije.

"Mislim da nakon dvadesete godišnjice velikog proširenja koje je donijelo veliki prosperitet, mir i stabilnost regionu koji je na granici Srbije i nadam se da će sa narednom Evropskom komisijom vidjeti Srbiju u evropskoj uniji da će se pridružiti do kraja mandata jer meni je jasno da će naredna komisija morati da bude Komisija proširenja“, rekao je on.

"Sada pravimo sve alate i zamajac kako bi naredna Komisija mogla da donese odluke i rezultate o proširenju i ponosno sam ovdje ne samo sa činjenicom da je usvojen plan rasta već smo i počeli sa realizacijom plana", rekao je Varhelyi i dodao da je sa Vučićem razgovarao o tome kako da se plan rasta što prije sprovede.

Nakon toga bi prema njegovim riječima prešli na plan ubrzavanja procesa pridruživanja, odnosno ubrzanja reformi, realizacije uslova za pridruživanje, pristup jedinstvenom tržištu i prije proširenja.

"Zato je ključno da plan rasta ne samo da se realizuje već i da cijeli region to sprovede, jer plan rasta neće funkcionisati ukoliko region ne funkcioniše kao jedno“, kazao je on.

Varhelyi je rekao da je ove godine već bio jedan samit lidera regiona i da se nada da će se u Kotoru susresti sa Vučićem još jednom gdje bi, kako dodaje, trebalo da razgovaraju o metodama plaćanja, zelenim koridorima.

"Evropski savjet izdvojio je dodatnih šest milijardi evra u okviru ovog plana i zajedno sa ranijim planom od 30 milijardi evra, Srbija i cijeli region će imati koristi od intenziteta pomoći koji može da se uporedi sa onim koje zemlje članice dobijaju iz kohezionog fonda do 2027. godine. Do 2027. godine postojaće sve mogućnosti za region da se pridruži“, rekao je Varhelyi.

Varhelyi je govoreći o predloženoj rezoluciji o Srebrenici, rekao da se „ne slaže sa kolektivnim kažnjavanjem jednog naroda“.

"Ne slažem se sa kolektivnim kažnjavanjem, to nije nikad bio dio naših vrijednosti, i nikada neće moći da bude dio naših vrijednosti. Ne mislim da je stigmatizacija srpskog naroda i kolektivna krivica održiv izbor. Ne mislim da to doprinosi prevazilaženju svih strahota ratova na Balkanu. Osudili smo zločine protiv čovječnosti, ti ljudi moraju u potpunosti da snose odgovornost za svoje zločine. Postoje presude koje treba da se sprovedu, već smo vidjeli gdje pojam kolektivne krivice vodi. Moramo da se sjetimo žrtava u Srebrenici, moramo da pamtimo šta se desilo, ali ne treba da širimo kolektivnu krivicu na jedan narod", istakao je Varhelyi.

Vučić se zahvalio Varhelyiju na "preciznim rečima oko nepotrebnosti postojanja kolektivne ili nemogućnosti karakterisanja čitave jedne nacije kao kolektivnog krivca za zločine koji su počinjeni“.

Predsjednik Srbije je rekao da se spremio da ide u Kotor na Samit lidera Zapadnog Balkana i EU, ali da neće otići zbog sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a, pošto onima koji bi željeli "da optuže Srbe kao genocidan narod, neko mora da pruži odgovor kakav zaslužuju“

Vučić se zahvalio Varhelyiju na svim planovima koje je donio u Beograd i rekao da imaju na čemu da budu i zahvalni i na čemu da rade.

"Nije reč samo o novcu, već o stukturnim reformama i stvarnim stvarima od kojih građani Srbije mogu da imaju samo boljitak, dobitak i bolji život“, rekao Vučić

Istakao je da su predložili otvaranje zelenih linija za kamione.

"Nadam se da će jednog dana pametna vlada govoriti i o proizvodnji litijuma, to je ogromna šansa za strahoviti uspon i uspeh Srbije, ali za to su nam potrebni i proizvođači električnih automobila“, rekao je on.

On je dodao da agenda rasta koja uključuje šest milijardi evra pokazuje prije svega posvećenost EU reformama u Srbiji i drugim zemljama.

Rekao je da su u 2023. godini imali razmjenu od 58,8 milijardi evra sa EU.

Vučić je rekao da su izuzetne vijesti da bi za pet godina moglo da dođe do velikog proširenja EU, u kojem bi bila i Srbija.

"Više puta smo to slušali, ali posmatrajući geopolitičku situaciju, poznavajući ozbiljnost Varhelyija, verujem da je govorio iz srca i iz glave“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je sasvim siguran da će se otvoriti treći klaster i da se nada da će se približiti otvaranju gotovo svih poglavlja do kraja godine, kao i da bi to bio veliki pomak naprijed.