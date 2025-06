Svečanom akademijom u Banskom dvoru i defileom ulicama Banjaluke u ponedeljak je ispraćena prva generacija maturanata banjalučke Medrese "Reis Ibrahim-ef. Maglajlić".

Ukupno 22 maturanta učestvovala su u defileu nakon podne-namaza u Ferhadija džamiji, nakon čega je uslijedila svečana akademija kojoj su prisustvovale brojne zvanice.

U programu su učestvovali učenici Elči Ibrahim-pašine, Behram-begove i Gazi Husrev-begove medrese. Na svečanosti priznanje za učenicu generacije dodijeljeno je Najwi Sebai, a podijeljene su i zahvalnice osobama zaslužnim za uspješan rad banjalučke Medrese.

"Na kraju kada smo zapravo shvatili da je sve gotovo, izmješalo se jako puno emocija, tuge zato što odlazimo, ali u jednu ruku i radosti za ono što nam dolazi“, rekla je Najwa.

O prethodnom periodu školovanja rekla je da je bilo puno izazova, uspona i padova.

"Radije ću da pamtim one lijepe trenutke koji su naposlijetku doveli do ovoga“, rekla je ona i dodala da joj je banjalučka Medresa bila prvi izbor za školovanje.

Maturant Jasmin Selman iz Kiseljaka rekao je da se odlučio za Medresu jer je to škola koja čovjeka velikim dijelom odgaja,osim što ga obrazuje.

"Medresa je jednostavno ustanova koja spaja, ljude, druženjem konstantnim“, rekao je on i dodao:

"Došao sam u Banjaluku da budem prva generacija ove Medrese, jednostavno mi je čast da budem dio ovoga svega“.

Zamjenik reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Enes ef. Ljevaković, čestitao je maturantima, roditeljima i profesorima, kao i Muftijstvu banjalučkom.

"Učenici i učenice ove Medrese, kao i njeno nastavno osoblje donijeli su novu nadu, polet, svježinu, mladost i radost u šeher Banjaluku, u muftiluk banjalučki, u cijelu našu Zajednicu. S optimizmom i nadom očekujemo brzu afirmaciju naše najmlađe medrese unutar obrazovnog sistema Islamske zajednice, ali i u širem društvenom okruženju“, kazao je zamjenik reisul-uleme.

Maturantima je poručio da je „pokazatelj duhovne i intelektualne zrelosti svijest o odgovornosti prema Bogu, sebi, porodici, prijateljima, Zajednici i domovini“.

"Vrata života pred vama se otvaraju. Vi birate kojim ćete putem krenuti. Inspirisani kur'anskom dovom: 'Gospodaru moj, znanje moje uvećaj!', nadam se da ćete se svi opredijeliti za nastavak svoga školovanja, intelektualnog uzdizanja i moralnog usavršavanja na nekom od naših fakulteta unutar Islamske zajednice ili na nekim drugim fakultetima prema vlastitom izboru i afinitetu“, izjavio je Ljevaković.

Ocijenio je da su nam potrebni obrazovani ljudi u svim sferama života koji nose u svojim srcima vrijednosti vjere i koji znaju šta znači pripadati Zajednici i domovini.

"Budite dobri ljudi, jer dobro se uvijek dobrim vraća! U suočavanju sa životnim problemima i izazovima nemojte klonuti duhom i ne povodite se za onima bolesnih srca. Budite na usluzi slabima, svojim roditeljima, našoj Islamskoj zajednici i domovini Bosni i Hercegovini. Nemojte zaboraviti da je vjera vaše najveće bogatstvo, životna inspiracija i vodilja, Medresa vaš drugi dom, a Islamska zajednica i domovina naš zajednički amanet, okvir i utočište koje nam pruža sigurnost i drži nas na okupu“, poručio je Ljevaković.

Muftija banjalučki Ismail ef. Smajlović rekao je da je za ljudski rod obaveza da pokrene vlastite sposobnosti i s punom snagom i odgovornošću podiže centre nauke i obrazovanja u kojima će se učiti i znanje širiti.

"Mogu kazati da je to za nas veličanstven dan, dan mladosti, kada u život ispraćamo 22 nova člana naše akademske zajednice. Radosni smo što će ti dragulji biti vrijednost koja će se utkati ne samo u strukturu Islamske zajednice nego i bosanskohercegovačkog društva. Svojim kvalitetima kroz nastavni proces pokazali su da to oni zaslužuju i mogu i mi ćemo im poželjeti da kroz život grade stazu uspjeha onako kako je to primjeren čestitim osobama“, rekao je muftija banjalučki.

Direktor Medrese Muris Spahić rekao je da je obnova rada medrese bila prirodna težnja Islamske zajednice, ali i potreba roditelja učenika.

"Prva generacija učenica i učenika, danas maturanata predstavlja zlatnu nit, poveznicu sa generacijama naših prethodnika na osamdesetu godišnjicu prestanka rada posljednje banjalučke medrese. Banjaluka je grad bogate kulturne i vjerske tradicije vijekovima isprepletnih sudbina naroda koji ovdje žive“, rekao je Spahić.

Nastava u Medresi "Reis Ibrahim ef. Maglajlić“ u Banjaluci počela je 2020. godine, čime je oživljena ova oaza duhovnosti, odgoja i obrazovanja nakon 80 godina, koliko je prošlo od zatvaranja medrese u ovom gradu tokom Drugog svjetskog rata.

Medresa "Reis Ibrahim ef. Maglajlić“ je sedma medresa Islamske zajednice na području Bosne i Hercegovine i prva na području bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, a nosi ime po reisul-ulemi hafizu Ibrahim ef. Maglajliću, koji je rođen u Banjaluci.