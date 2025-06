Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova u saradnji sa USAID Kosovo Competi Activiti pokrenulo je on line platformu i kutak "Made in Kosovo“ (MIK).

Na događaju održanom u TechParku Prishtina, premijer Kosova Albin Kurti istakao je da on line platforma "Made in Kosovo" treba da bolje predstavi Republiku Kosovo u međunarodnoj areni.

Kurti je kazao da on line platforma 'Made in Kosovo' ima za cilj da bude prvi prozor za one koji žele da uče o Kosovu, dok će kutak 'Made in Kosovo' u svakom kosovskom diplomatskom predstavništvu služiti za fizičko predstavljenje proizvođača, preduzetnikai i umetnika. Premijer Kurti je rekao da platforma "MIK" sadrži detaljne informacije o preko 10 ključnih sektora na Kosovu.

"Ako uđete u drvoprerađivački sektor, figuriše da je ta industrija imala milijardu eura obrta u poslednjih pet godina. Takođe, platforma stvara mogućnosti za direktnu komunikaciju, zahtev za posetu, koju Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore povezuje sa resornim odeljenjem”, kazao je Kurti.

Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Donika Gervala rekla je da je ovaj projekat ambiciozan kako bi se Kosovo predstavilo na inovativan način za jačanje domaćih preduzeća na međunarodnom tržištu.

"MIK će biti virtuelni prozor na početku u našim diplomatskim misijama, predstavljući domaću proizvodnju i našu kulturu pred društvom u celom svetu. Zajedno sa privatnim sektorom i civilnim društvom, želimo da izgradimo jaku mrežu kontakata i biznisa, pomažući ne samo povećanju izvoza, nego i na jačanju našeg imidža na međunarodnoj sceni“, rekla je ministarka Gervalla.

Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier je rekao da Sjedinjene Države žele da Kosovo zauzme svoje mesto u svetu, te je pozdravio buduće uspehe.

U okviru događaja održana je i panel diskusija na temu “Podsticanje ekonomskog rasta Kosova: povezivanje diplomatskih i konzularnih misija za angažovanje privatnog sektora”.