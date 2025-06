Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u petak da borbene operacije u ukrajinskoj oblasti Harkov imaju za cilj uspostavljanje "sanitarne zone" - tampon -zone iz koje ukrajinski napadi ne mogu dosegnuti rusku teritoriju.

Putin je na konferenciji za novinare u kineskom gradu Kharbinu, koja je prenošena na web - stranici Kremlja rekao da trenutno nema planova za zauzimanje Harkova, administrativnog centra sjeveroistočne Ukrajine.

"Što se dešava u pravcu Harkova, to je i njihova krivica (ukrajinskih vlasti), jer su granatirali stambena područja pograničnih teritorija, uključujući i Belgorod. Pa tamo ginu civili. To je očigledno“, rekao je on.

Dodao je da ukrajinske snage napadaju centar grada, stambene zone.

„I javno sam rekao da ćemo, ako se tako nastavi, morati da uspostavimo sigurnosnu zonu... sanitarnu zonu. To radimo", naglasio je on.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u četvrtak opisao borbenu situaciju u regiji Harkov kao izuzetno tešku i sastao se sa svojim vojnim šefovima kako bi razgovarali o mogućim akcijama.