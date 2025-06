Postrojavanjem veterana i aktivnih pripadnika policije u Sarajevu je obilježavanja 32. godišnjica Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo i osnivanja Odreda policije za specijalne namjene “Lasta”.

Obilježavanju je prisustvovao i član Predsjedništva BiH Željko Komšić koji je istakao da su ovo vrlo važni datumi.

"Ovi su dani važni svake godine bez obzira na dešavanja u svijetu. Važno je da ljudi koji su nosili odbranu ovog grada još tu i da su u snazi ako treba. Da ljudi koji se okupljaju cijene sve ono što su ljudi poput ovih uradili. Oni su radili posao na koji mogu biti ponosni. Radili su to zbog njihove budućnosti. Važno je da se ljudi okupljaju na ovim mjestima i da se prenose poruke da mi, bez obzira koliko trenutno imamo godina, ne odustajemo od svojih djela koja su bila uperena protiv neprijatelja ove zemlje", kazao je Komšić.

Kada je riječ o rezoluciji o Srebrenici, Komšić smatra da će glasanje o rezoluciji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) biti vrlo važno.

"Sad se pokazuju prijatelji Bosne i Hercegovine i to treba pamtiti za budućnost. Presuda o genocidu u Srebrenici je presuđena i potvrđena. Imamo ispravan stav i potrebu da kažemo da se negiranje genocida treba zaustaviti", rekao je.

Također se osvrnuo na izjave iz Srbije u kojima se navodi kako rezolucija služi za satanizaciju cijelog srpskog naroda iako tekst rezolucije ni u jednom dijelu ne spominje kolektivnu odgovornost.

"Očekivao sam da budu mudriji i pametniji. Da sam na njihovom mjestu, bio bih kosponzor ove rezolucije. Nije upućena protiv naroda ili države niti govori o kolektivnoj krivici. Govori o potrebi da se sjećanje na te trenutke, a pogotovo na žrtve čuva u budućnosti. Nažalost, očigledno, manjak mudrosti i želja za zloupotrebom rezolucije je nadvladala", istakao je Komšić.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je obilježavanje 32. godišnjice postrojavanja Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo sigurno jedan od najznačajnijih datuma u pružanju otpora agresiji na BiH i odbrani Sarajeva.

"Ovdje smo da odamo počast onima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine ali i vidimo sve ove heroje koji su tih prvih dana stali na obronke ovih naših planina i suprotstavili se jednom od najjačih agresora ikada viđenih u Evropi i svijetu. Došli smo da se poklonimo svemu što su radili i odamo počast", rekao je Konaković.

Komentarisao je i usvajanje rezolucije o Srebrenici te šta može uslijediti nakon tog momenta.

"Ne zanima me šta će negatori genocida raditi nakon što se usvoji rezolucija koja uspostavlja zvanično Dan sjećanja na najgore stradanje u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda (UN). Ponovo se duhovi uzburkaju i pokazuju se prava lica naših komšija s kojima, nažalost, moramo graditi zajedničku budućnost. Nas njihove reakcije ne zanimaju, nego nam samo njih pokazuju u pravom svjetlu i to ne samo nama, nego ćemo se potruditi da to čitav svijet vidi, kakvi su to ljudi koji veličaju ratne zločince", kazao je Konaković.

Bivši komandir Specijalne jedinice sarajevske policije Alija Jašarević naglasio je da je ključno obilježavati historijske događaje prvenstveno zbog kulture sjećanja.

"Imamo ovdje i našu djecu, našu mladost, našu budućnost, zbog kojih treba da gradimo kulturu sjećanja jer vidimo u posljednje vrijeme koliko pokušavaju ovi što nasrću na Bosnu i Hercegovinu da negiraju historijske činjenice i sve što je presuđeno u Hagu i na drugim sudovima", kazao je Jašarević.

Nakon postrojavanja uslijedio je defile veterana brigade kroz centar glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Na današnji dan 1992. godine na Trgu oslobođenja s ciljem podizanja morala u gradu Sarajevu izvršena je svečana smotra 750 pripadnika te brigade.

Bila je to prva smotra odbrambenih snaga države Bosne i Hercegovine, a nakon toga uslijedilo je masovno pristupanje građana Sarajeva u redove Ministarstva unutrašnjih poslova i tadašnje Teritorijalne odbrane, što se pokazalo presudnim za odbranu glavnog grada Bosne i Hercegovine.