Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) sprovodi kampanju kojom kroz različite aktivnosti u opštinama regije Sandžak nastoji da kod roditelja dodatno podigne svest o značaju upisa dece na nastavu na bosanskom jeziku, u školskoj 2025/26. godini. Aktivnosti se sprovode u okviru kampanje “Biram bosanski, čuvam identitet”, tokom koje, između ostalog, predstavnici ovog nacionalnog saveta obilaze škole i predškolske ustanove.

Predsednik Odbora za obrazovanje BNV, Dženis Šaćirović, kaže da rukovodstvo tog nacionalnog saveta mesecima sprovodi opsežnu i konkretnu kampanju upisa učenika i učenica na kompletnu nastavu na bosanskom jeziku.

“Počeli smo malo ranije od samog upisa, već od februara meseca, sa Prijepoljem, Sjenicom, Tutinom i naravno u Novom Pazaru takođe sprovodimo kampanju. Upis učenika, kao što znate, traje od 1. aprila do kraja maja meseca i mi smo tu da korespondiramo sa direktorima škola, sa službama, sa nastavnicima, učiteljima, profesorima u osnovnim i srednjim školama. Naš cilj je da se ove godine broj učenika poveća, da celoukupan nastavni proces bude kvalitetniji i radimo na tome”, izjavio je za Anadolu predsednik Odbora za obrazovanje BNV-a Dženis Šaćirović.

On kaže da se broj učenika u nastavi na maternjem jeziku Bošnjaka povećava iz godine u godinu. Naglašava da je broj učenika u nastavi na bosanskom jeziku u Tutinu i Sjenici na zadovoljavajućem nivou, a da je nešto manji u Novom Pazaru a da je ove godine cilj da se u Prijepolju upiše što više prvaka.

“Kao što znate i tamo se izvodi nastava na bosanskom jeziku, ali u samo jednoj školi. Tako je naš cilj ove godine bio da težište kampanje promocije upisa na bosanski prenesemo na Prijepolje. Tamo smo održali tribinu, imali smo i sastanke sa nastavnicima i sa roditeljima. Prvi bilbord u cilju i svrsi kampanje za upis učenika je upravo postavljen u Prijepolju i tamo smo intenzivno aktivni na tom polju”, naveo je Šaćirović.

Šaćirović kaže da je svest roditelja, svest Bošnjaka i Bošnjakinja jedan od najbitnijih faktora u celokupnom procesu. Jedan od ciljeva BNV prilikom upisa prvaka je, navodi on, da deca Bošnjaka po automatizmu budu upisana na nastavu na bosanskom jeziku, bez potrebe da se roditelji izjašnjavaju da li će dete nastavu pohađati na bosanskom ili srpskom jeziku.

“To je nešto od čega mi nikada nećemo odustati, to je nešto na čemu mi potenciramo, to je nešto za što se nadamo da ćemo i uspeti, kao što neke nacionalne zajednice zapravo u Republici Srbiji koriste takav način i smatramo da je opredeljivanje suvišna stvar u procesu odlučivanja za nastavu na materijem jeziku, jer ne možete se vi opredeljivati ako ste već opredeljeni, ako ste Bošnjak, onda po automatizmu vi trebate ići na nastavu na bosanskom jeziku i to je nešto što mi potenciramo i zapravo to bi puno olakšalo i naš put. Mislim da puno energije trošimo na promovisanje nečega što postoji hiljadu godina, što je naše i što zapravo je puno više od jezika i neke govorne mehanike. Zapravo, bosanski jezik u nastavi predstavlja jedan kompleksan i kompletan sadržaj, tu se izučava istorija, običaji, kultura, vlastiti identitet, vlastiti pisci, jedna prosto identitetska obeležja koja su neodvojiva od onoga što mi deklarativno jesmo”, istakao je Šaćirović.

Novopazarac Emir Ajdinović ćerku je nedavno upisao u prvi razred osnovne škole, na nastavu na bosanskom jeziku. Za Anadolu ističe duboko ukorenjenu pripadnost i ponos prema svojoj zajednici i važnost obrazovanja na bosanskom jeziku kao ključnog koraka ka očuvanju i negovanju identiteta Bošnjaka.

“Najpre da pohvalim nadležna ministarstva Republike Srbije jer su zakonima, a i u praksi u potpunosti omogućili pripadnicima nacionalnih manjina da se obrazuju na svojim maternijim jezicima. Za mene nije bilo dileme, dete sam upisao na nastavu na bosanskom, jer smo Bošnjaci. Verujem da je nastavni plan i program za obrazovanje učenika na bosanskom jeziku dobar i da će vremenom biti sve bolji”, rekao je za Anadolu Novopazarac, Emir Ajdinović, otac budućeg đaka prvaka u nastavi na bosanskom jeziku.

Učiteljica novopazarske Osnovne škole “Mur”, Dina Bogućanin Hamidović, navodi da je nastava na bosanskom jeziku u toj obrazovnoj ustanovi veoma zastupljena, i da čak 90 posto učenika od prvog do osmog razreda pohađa nastavu na bosanskom jeziku.

“Od četiri odeljenja u generaciji, svake godine imamo tri odeljenja koja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku i jedno odeljenje učenika koje pohađa nastavu na srpskom jeziku, ali i oni imaju predmet bosanski jezik sa elemntima nacionalne kulture. Kao učiteljica sam baš zadovoljna odzivom i svešću naših sugrađana i roditelja koji upisuju decu na naš maternji, bosanski jezik. Jezik je jako važan za očuvanje identiteta jednog naroda i jednog društva. Što se tiče nastave i toka nastave, naravno da bi moglo biti bolje, mi se trudimo da neke stvari ispravimo, ali trenutno sam zadovoljna kako se nastava na bosanskom odvija, ali i uspehom naših učenika”, izjavila je za Anadolu učiteljica Dina Bogućanin Hamidović.

Uprkos naporima BNV, nastava na bosanskom jeziku nije implementirana u svim sredinama gde žive Bošnjaci. Prema evidenciji koju vodi BNV, nastavu na bosanskom jeziku pohađa oko 17 hiljada učenika osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova u regiji Sandžak, na jugozapadu Republike Srbije.