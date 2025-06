Medresa "Mehmed Fatih" iz Podgorice ispratila je u subotu 13. generaciju maturanata i 9. generaciju maturantkinja ove škole.

Na svečanoj akademiji, koja je održana u kulturno-informativnom centru "Budo Tomović" u Podgorici, a kojoj je prisustvovao veliki broj gostiju, uručena su i priznanja najboljim učenicima.

Ovogodišnja generacija maturanata i maturantkinja brojala je 91 učenika.

Svečanosti u Podgorici prisustvovali su potpredsjednik Vlade Crne Gore Momo Koprivica, ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, brojne diplomate, među kojima i ambasador Turkiye u Crnoj Gori Bariš Kalkavan, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić, predstavnici Islamske zajednice, glavni imami, kao i roditelji maturanata.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat ef. Fejzić kazao je da je islam vjera koja forsira znanje.

“Prva objava koja je nama muslimanima došla je bila - Uči u ime Gospodara koji stvara. Poslanik Muhamed a.s. nas forsira u tome i poručuje da je traženje znanja obaveza svakog muslimana. To je nas u Islamskoj zajednici podstaklo da ovoj djeci obezbijedimo uslove da mogu da uče. Naša škola nije samo obrazovna, ona je i odgojna ustanova. Ja sam ponosan na svu ovu djecu, jer nema primjera da su nekoga povrijedili na bilo koji način i to je obrazovanje i to je odgoj”, kazao je reis Fejzić.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Momo Koprivica, istakao je da je za maturante jedan od najvažnijih događaja u životu uspješan završetak školovanja.

“Vaši uspjesi i dostignuća ne služe na ponos samo vama i vašim roditeljima, već cijeloj Crnoj Gori i u ime Vlade Crne Gore želim da vam iskreno čestitam na ostvarenim uspjesima. Ovo je trenutak kada sa ponosom možete reći da ste savladali brojne izazove i prepreke. Da bi neko radio na preobražaju zajednice i društva, mora prevashodno raditi na vlastitom preobražaju. Upravo vaš rad na sebi i vaša odricanja su vas kvalifikovali da radite na preobražaju zajednice u kojoj živite. Vaša diploma nije samo dokaz stečenog znanja, ona je potvrda vašeg truda i zalaganja”, kazao je Koprivica.

Direktor medrese Amer Šukurica istakao je da je danas veliki dan za Islamsku zajednicu u Crnoj Gori, Medresu “Mehmet Fatih”, maturante i njihove roditelje.

“Pred nama su mladi momci i djevojke, koje smo četiri godine obučavali temeljima vjere, matematici, filozofiji, književnosti, istoriji, ali i onome što je važnije od svega toga – učili smo ih da budu dobri ljudi”, istakao je Šukurica.