Studija pokazuje da je skoro 400.000 dodatnih stanova godišnje do 2030. godine potrebno uglavnom zbog trenda smanjenja domaćinstava koji je nastao uglavnom kao posledica razvoda i starenja, prenosi dnevnik Figaro.

"Demografski pad ne dovodi do pada potražnje, naprotiv. Neki delovi državne administracije govore političarima da nema smisla ulagati u stambene prostore jer za tim neće biti potrebe sutra, ali to je pogrešno i to je ono što želimo da pokažemo", rekao je Pol Mejer iz UNAM.

Potencijalna potražnja za stanovima koja je ranije uglavnom bila određena rastom stanovništva, sada je ponajviše uslovljena prosečnim smanjenjem veličine domaćinstva od oko 38 odsto.

U regionu Pariza smanjenje domaćinstava je podstaknuto prisustvom brojnih jednočlanih domaćinstava sastavljenih od mladih studenata, mladih zaposlenih ili odvojenih domaćinstava, ali u Fontenblou u departmanu Sena i Marna ili u Rambujeu, departman Ivlin, ovaj fenomen je prvenstveno uzrokovan starenjem stanovništva.

Na drugim mestima u Francuskoj postoji značajna potreba za stanovima oko velikih metropola kao što su Lion, Bordo, Tuluz, Nant ili Ren zbog atraktivnosti ovih velikih gradova i ekonomskih posledica teritorijalne decentralizacije u Francuskoj.