Predsjednik Upravnog odbora turske kompanije "Baykar" i njen tehnološki lider Selcuk Bayraktar izjavio je da su turske oružane snage izvele operaciju potrage i spašavanja u Iranu nakon kobne helikopterske nesreće koja će ostaviti trag u cijelom svijetu te rekao da je bespilotna letjelica AKINCI morala letjeti spuštajući se ispod 9.700 stopa i manevrirajući u kotlini, što nijedan avion s posadom ne bi mogao izvesti.

Bayraktar je na skupu “UniSpeak International“ u kampusu Univerziteta u Istanbulu održao prezentaciju o procesu razvoja Baykarovih bespilotnih letjelica.

Komentirao je i učešće letjelice Bayraktar AKINCI u aktivnosti potrage nakon pada helikoptera u kojem su život izgubili iranski predsjednik Ebrahim Raisi i drugi visoki zvaničnici.

“U Iranu je izvedena uspješna operacija potrage. Razvijamo naše bespilotne letjelice Bayraktar AKINCI i Bayraktar TB2 i pružamo usluge oružanim snagama, uz svu tehničku podršku. Imamo timove na terenu. Ja sam također radio sa mojim timovima godinama na terenu. Na dan misije u Iranu su posebno bili teški meteorološki uslovi. Pošto je to bila operacija van granice Turkiye i bila je tako važna misija, ljudi iz Oružanih snaga su nam se obratili za tehničku podršku. Bila je noć i bilo je oko 23 sata, a ja sam još bio na poslu“, rekao je Bayraktar.

Oružane snage Turkiye izvele operaciju koja će ostaviti traga u cijelom svijetu

Bayraktar je izjavio da nije znao da će biti takve operacije, te da je slučajnost da je drugim poslom bio na poslu sa svojim timom.

“AKINCI letjelice se nalaze i u Batmanu, i u Vanu i u Azerbejdžanu. Mi smo bili uključeni u tehničku podršku ove misije u koordinaciji sa našim tamošnjim timom. Oružane snage Turkiye izvele su akciju potrage koja je ostavila traga u cijelom svijetu. Puhao je vjetar od blizu 160 kilometara na sat na visini od 30.000 stopa. Kada sletite na zemlju, vjetar se jako smanji, a magla se sliježe, bilo je i snijega, mećava i raznih vremenskih nepogoda i morali smo to brzo izvesti izvan naših granica“, rekao je on.

Ističući da je AKINCI za vrlo kratko vrijeme stigao do ciljanog područja, Bayraktar je rekao da je misija bila izuzetno zahtjevna zbog teških vremenskih uvjeta i zahtjevnog terena.

“U tim uslovima nije moguće da bilo koja letjelica sa posadom izvrši ovakav zadatak, to je veoma opasno. Čini se da je samo AKINCI to može i od bespilotnih letjelica. Čak i ako ima ovakvu letjelicu, nema sile na svijetu koja bi to mogla iskoristiti tako brzo. Prvobitno je tamo upućena naoružana bespilotna letjelica AKINCI. Koliko ja znam, kada to iranska strana nije htjela, odmah je preusmjerena i tamo je brzo poslana druga“, kazao je Bayraktar.

AKINCI morao da leti manevrišući između kanjona

“Neželjeno je da se dogodi ovako tragičan događaj, ali cijeli svijet je vidio šta su vjera, duhovna moć i materijalna moć naše nacije. U tom smislu, kao inženjer i sin ove zemlje, mogu reći da sam ponosan na naše turske oružane snage i na svoju braću inženjere. Naši timovi i turske oružane snage su radili sa velikom predanošću tokom cijele noći, od 11 uveče do jutra. Još jednom izražavam saučešće iranskom narodu“, kazao je Bayraktar.

On je pojasnio da je misija potrage za palim helikopterom izvedena u području čiji najviši vrh je na 9.700 stopa, te je dodao da se teren unutar tih dolina i kanjona može snimiti tek kada se spusti ispod te razine.

“AKINCI letjelica je morala da leti spuštajući se ispod tih 9.700 stopa i manevrišući između kanjona. Normalno, nijedan avion sa posadom to ne bi uradio u tim uslovima. Bespilotne letjelice to također ne rade. Bila nam je potrebna i prekogranična komunikacija za operaciju i korišteni su sateliti Turksata, a ovaj zadatak je završen bez ikakvih problema“, kazao je Bayraktar.

On je također kazao da je i bespilotna letjelica AKINCI u Azerbejdžanu bila u pripravnosti u slučaju hitnog slučaja.

“Mislim da je to sjajan primjer svijetu u smislu naših civilizacijskih vrijednosti, kako u smislu UCAV tehnologije, tako i u smislu korištenja ove tehnologije. Istovremeno, mislim da je to operacija za primjer za cijeli svijet u smislu tehnološkog razvoja i korištenja u operacijama“, zaključio je Bayraktar.