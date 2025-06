Ministar industrije i tehnologije Republike Turkiye Mehmet Fatih Kacir izjavio je u intervjuu za Anadolu kako su turske bespilotne letjelice danas broj jedan u svijetu, da štite nebo skoro 40 zemalja. Rekao je kako je Turkiye danas među vodećim europskim zemljama u oblastima industrije i tehnologije, te kako je spremna podijeliti svo svoje iskustvo sa braćom na području Balkana.

Ministar Kacir, koji je jučer boravio u posjeti Bosni i Hercegovini povodom 13. Sarajevo Business Foruma, govorio je za Anadolu o uspjesima njegove zemlje u oblasti odbrambene industrije i tehnologije, te o mogućnostima jačanja saradnje sa zemljama regiona u pomenutim oblastima.

Na samom početku razgovora Kacir je govorio o helikopterskoj nesreći u Iranu, konkretno o uspješno obavljenom zadatku turske bespilotne letjelice Akinci, koja je u roku od sat i po vremena u vrlo lošim vremenskim uvjetima, skenirala područje i locirala mjesto gdje je pao helikopter sa iranskom delegacijom, gdje nije bilo preživjelih. Kacir je, prije svega, uputio poruke saučešća Iranu i iranskom narodu povodom ove tragedije.

"Cijeli svijet pažljivo prati dostignuća Turkiye u odbrambenoj industriji. Turkiye je postala zemlja koja svojim domaćim sistemima i proizvodima može zadovoljiti svoje potrebe u odbrambenoj industriji i razviti najbolje svjetske platforme i sisteme u visokoj tehnologiji. Danas su turske bespilotne letjelice broj jedan u svijetu. Nebo skoro 40 zemalja danas je zaštićeno turskim bespilotnim letjelicama", poručio je Kacir.

Podsjetio je također kako je stopa domaće proizvodnje u odbrambenoj industriji Turkiye porasla sa 20 na preko 80 posto, a sve to, kako je istakao, zahvaljujući tehnološkom potezu i viziji koja se nastavlja pod vodstvom predsjednika Turkiye Recepa Tayyipa Erdoğana.

"To je dovelo do uspostavljanja gigantskog ekosistema koji sada uključuje 3.500 kompanija i skoro 80.000 kvalifikovanih radnika. A činjenica da su među njima rođeni najbolji timovi na svijetu poput Bayraktara, Baykara, koji su izvor ponosa Turkiye", istakao je Kacir.

Posebno važnim naglasio je činjenicu da Turkiye tehnologiju smatra vrijednom sve dok koristi za dobrobit čovječanstva.

"Ovakva civilizacijska perspektiva je dio proboja naše odbrambene industrije. U ovom slučaju (helikopterska nesreća u Iranu), procijenili smo potrebu našeg dragog prijatelja i susjeda Irana, sa istom civilizacijskom perspektivom i pristupom da dijelimo mogućnosti koje imamo sa našim prijateljima i braćom, na osnovu dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa. Skoro pet miliona ljudi je te večeri gledalo ovaj događaj uživo, zahvaljujući i agenciji Anadolu koja je to prenijela i kojoj se zahvaljujem. Od sveg srca čestitam Baykaru, tehnološkom lideru Selcuku Bayraktaru i njegovom timu, i svima koji su učinili da Turkiye zaista postigne uspjeh na svjetskoj sceni na koji svi možemo biti ponosni", poručio je Kacir.

Turkiye posljednjih ostvaruje značajan izvoz u oblastima kao što su odbrambena industrija i tehnologija. Sve češće je riječ i o formiranju industrijskih zona i fabrika istih modela u inostranstvu. Na pitanje da li je na ovogodišnjem SBF-u, u Sarajevu, bilo riječi o tome, Kacir je odgovorio:

"Želimo podijeliti svo iskustvo koje Turkiye ima sa našom braćom na području Balkana."

Napomenuo je da je Turkiye danas među vodećim europskim zemljama u oblastima industrije i tehnologije.

"Od komercijalnih vozila do proizvodnje ravnog stakla, od solarnih panela do željeza, čelika, cementa i bijele tehnike, Turkiye je najveći europski proizvođač. Prvi smo u Evropi u proizvodnji solarnih panela, u proizvodnji komercijalnih vozila. Drugi u svijetu u proizvodnji bijele tehnike", rekao je Kacir, te dodao: "Želimo prenijeti svo to industrijsko iskustvo na područje Balkana na mnogo jači način. Imamo iskustvo koje nam to omogućuje."

Ministar je iznio podatak da je u posljednje 22 godine zaposlenost u organiziranim industrijskim zonama u Turkiye porasla s 415.000 na 2,6 miliona. Također je kazao kako Turkiye ima 10.500 kompanija koje se bave inovacijama u ukupno 102 tehnoparka.

"Spremni smo da svo ovo iskustvo prenesemo na ovo područje. Povodom ovog Foruma, održao sam sastanke sa ministrima iz Bosne i Hercegovine. Želimo da mladi i vrijedni ljudski resursi ovog područja služe svojoj zemlji. Iz tog razloga smatramo da je potrebno potruditi se da im se ponudi više mogućnosti i da se radi inovativno. Želimo da sve programe, projekte i aktivnosti koje provodimo u Turkiye, kao što je TEKNOFEST, želimo provoditi zajedno s našom braćom u ovoj regiji", poručio je Kacir.

Osvrnuvši se na TEKNOFEST, turski festival aeronautike i tehnologije, Kacir je rekao kako je TEKNOFEST postao turska startup fabrika.

"Na TEKNOFEST-u je prošle godine učestvovalo milion takmičara, u 337.000 timova. Ove godine broj timova je premašio 700.000 i dostigao 1,6 miliona takmičara. Tu svakako želimo što veće učešće naše braće s područja Balkana. Na ovim područjima možemo realizirati slične projekte. Želimo pružiti podršku koliko god možemo i raditi zajedno na realizaciji projekata koji imaju za cilj da prijateljske i bratske zemlje u ovoj regiji, a posebno Bosna i Hercegovina, efikasnije učestvuju u procesu razvoja tehnologije", zaključio je Kacir.