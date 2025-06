Uvodnim izlaganjem ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte počeo je drugi dan Sarajevo Business Foruma u fokusu kojeg su bile izgradnja željeznica i digitalizacija.

Forto je istakao da su željeznička infrastruktura i povezanost za održivu budućnost, ključne inicijative i projekti unapređenja sektora željezničkog transporta u Bosni i Hercegovini.

“Sada smo na samom vrhuncu investicija u autoceste, koridor se završava, neki dijelovi će se ponovno početi graditi i privesti kraju. Šta je sljedeće? Bez razmišljanja to su željeznice. To može u potpunosti transformirati ekonomiju BiH i ne trebamo ići daleko da vidimo šta to znači za našu zemlju. Imamo u susjedstvu, u Srbiji ili Hrvatskoj, kao primjer šta može napraviti moderna infrastruktura za cijelu ekonomiju i naše građane. Moj zadatak je da ovo realiziramo i da pokažemo Vladama da se ne trebaju bojati velikih računa koji dolaze s ovim investicijama, već da pokušaju vidjeti potencijale i koristi koje donose za našu ekonomiju i građane. Moramo pokazati vama, investitorima, da krenete hrabro u investicije u željezničku infrastrukturu. U narednim danima potpisat ćemo sa Srbijom međunarodni sporazum o zajedničkom ulaganju u željeznički koridor koji će biti prvi takav dogovor integrisanja regije koja je dugo u stagnaciji. Željeznički sektor je sljedeći veliki investicijski ciklus u BiH“, kazao je Forto.

U okviru današnjeg SBF-a održan je panel pod nazivom "Željeznička infrastruktura i povezanost za održivu budućnost", koji je moderirala Manuela Naessl iz Evropske banke za obnovu i razvoj.

Panel je okupio ključne stručnjake i zvaničnike, uključujući Edina Fortu, Milana Gajića iz ERG International Limited UK, Arnauda Dauphina iz AFD Regionalnog ureda za Zapadni Balkan, Svetlanu Vukanović iz Svjetske banke, Stefana Elleroa iz Delegacije EU u BiH i Mateja Zakonjšeka iz Transport Community.

Forto je rekao da je Bosna i Hercegovina na vrhuncu investicija u autoceste, a sljedeći veliki investicijski ciklus će biti u željeznice.

Svetlana Vukanović, iz Svjetske banke je kazala da je povezivost u regiji veoma važna, a posebno željeznica.

Milan Gajić, iz ERG International Limited UK-a je naglasio je da su javnoprivatna partnerstva ključna za finansiranje željezničkih projekata.

Arnaud Dauphin, direktor AFD Regionalnog ureda za Zapadni Balkanje spomenuo veliki potencijal koji ima Bosna i Hercegovina:

"Mi podržavamo projekte usklađene s Pariškim sporazumom. Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal za prevoz tereta i putnika. Ključna je politička volja i tehničko znanje za realizaciju ovih projekata."

Stefano Ellero, šef Odjela za saradnju Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, rekao je da Zapadni Balkan ima veliku priliku:

"Plan za rast je velika ponuda za Zapadni Balkan, s šest milijardi eura na raspolaganju. Imamo pet miliona eura bespovratnih sredstava za poticanje investicija, ali potrebna je politička volja i angažiranost za privlačenje ovih sredstava", rekao je Ellero.

Ovaj panel završio je snažnom porukom o važnosti ulaganja u željezničku infrastrukturu kao ključnog koraka za ekonomski razvoj i povezivanje regije.

Drugi panel Sarajevo Business Foruma, pod nazivom "Digitalna transformacija," moderirala je Aida Soko iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Učesnici panela su bili ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, savjetnica za EU fondove u kabinetu direktora IDDEEA Emina Zejnilović Zebić, državna sekretarka Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije Dr. Aida Kamišalić Latifić, vršilac dužnosti generalnog direktora BH Telecom-a Amel Kovačević, potpredsjednica kompanije Operations Authority Partners Amina Karić i zamjenik generalnog direktora Kuveyt Turk Bank Ahmet Albayrak.

Panel je započeo uvodnim izlaganjem o BiH pristupu programu Digitalna Evropa, vrijednom 7,5 milijardi eura, koji osigurava strateško finansiranje projekata u digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji, cyber sigurnosti, naprednim digitalnim vještinama i osigurava široku upotrebu digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu. Učesnici su na primjerima ratifikacije ovog programa od strane Republike Slovenije ostvarili uvid u glavne izazove i načine izbjegavanja prepreka, s ciljem korisnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Moderatorica panela Aida Soko, savjetnica Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je istaknula da je saradnja ključna za digitalnu transformaciju i da se ona tiče svih sektora.

Amel Kovačević, v.d. generalnog direktora BH Telecoma je naglasio da je BH Telecom vodeći telekom operator u BiH i ima ulogu lidera u procesu digitalne transformacije zemlji.

"BH Telecom kao društveno-odgovorna korporacija ima odgovornost da bude vodeći digitalni integrator društva u BiH. Ulažemo u infrastrukturu za razvoj digitalnog društva i pružamo digitalne servise, te podržavamo male biznise kroz projekt BH TechLab", rekao je Kovačević.

Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka Ministarstva za digitalnu transformaciju Republike Slovenije je čestitala BiH na pristupanju programu Digitalna Evropa te naglasila da su se u Sloveniji suočili s izazovom razvoja digitalnih vještina i da su se fokusirali na infrastrukturu i nove digitalne usluge.

Amina Karić iz komoanije Operations Authority Partners kazala da BiH ima veoma uspješnu i snažnu IT industriju.

"Naše djelovanje vodi BiH na putu digitalne transformacije, a naš glavni prioritet je edukacija. Mi ne čekamo da se okruženje promijeni, nego ga sami mijenjamo", poručila je.

Emina Zejnilović Zebić, savjetnica direktora IDDEEA je podsjetila da je BiH na samom početku dugog puta, a da će njihova uloga u digitalnoj transformaciji biti ključna.

Ahmet Albayrak, zamjenik generalnog direktora Kuveyt Turk Bank je naglasio da povezanost i pristupačnost donose efikasnost.

"Banke, kao društvene platforme koje povezuju različite aktere, pružaju tu povezanost i pristupačnost. Privatno-javno partnerstvo je od ključne važnosti u procesu digitalne transformacije. Tokom pandemije, 2021. godine, naša vlada je dozvolila potpuno digitalno integrisanje klijenata, omogućujući bankama da prihvataju pozive i provjeravaju lične dokumente putem digitalnog poziva. Sada imamo oko 300.000 klijenata koji ne dolaze u poslovnice. Ovakva inicijativa vlade i tijela za nadgledanje rada banaka pokazuje koliko smo međusobno zavisni i koliko možemo postići zajedno", kazao je Albayrak.

Na panelu je zaključeno da je digitalna transformacija krucijalna za ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine, te da su potrebni konkretni koraci i strateška ulaganja kako bi se ostvarili željeni ciljevi.

Za sami završetak ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Business Foruma, u saradnji sa USAID Projektom razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) planiran je Panel "Perspektive razvoja turizma”, s posebnim osvrtom na turizam i franšize.

Sarajevo Business Forum, prestižna investicijsko-poslovna konferencija, koju pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine organizovala je Bosna Bank International u saradnji sa BBI dioničarem - Dubai Islamic Bank, strateškim partnerom – Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo. Ovogodišnji Sarajevo Business Forum realizovao se u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BIH, Vladom Federacije BiH, Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, projektom USAID Turizam, kao i sponzorskoj podršci domaćih i inostranih partnera.

Tokom dva dana trajanja Forum je posjetilo više od 1.000 učesnika iz više od 40 zemalja svijeta i više od 200 akreditovanih novinara.