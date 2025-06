Smatramo to kršenjem međunarodnog prava, nepriznavanjem međunarodnih presuda, smatramo to svrstavanjem na stranu počinilaca ratnih zločina i smatramo to svojom diplomatskom i ljudskom obavezom – rekao je Konaković na press konferenciji u Sarajevu.

Konaković je dodao da je istinski sretan što je danas pobijedila istina u Generalnoj skupštini UN-a, te fakti iz presuda međunarodnih sudova i što će 11. juli svih narednih godina biti obilježen u Generalnoj skupštini UN-a, ali i u drugim zemljama širom svijeta.

- Ovom se Rezolucijom šalje nikad jasnija poruka onima koji negiraju genocid i onima koji slave i veličaju ratne zločine i zločince. Ovo nije vrijeme za bilo kakvo likovanje, ovo nisu pobjede, ovo nisu utakmice, ovo je borba da se istina pozicionira onako zaslužuje – dodao je Konaković.

Danas, kako je dodao, nismo čuli nikoga da je govorio protiv činjenica ili fakata, osim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Od nas se očekuje da imamo jedinstven stav u BiH s onima zbog kojih se Rezolucija donosi. Naglašavam nikakva pobjeda, nikakva likovanja, ovo je djelić pravde za porodice žrtava genocida. Važna je i činjenica da je cijeli region, osim Srbije, bio na pravoj strani. Znamo da su brojne zemlje u regionu bile pod pritiskom, ali su pokazale hrabrost i to zaista nikada nećemo zaboraviti – dodao je Konaković.

Kada se ova rezolucija počne primjenjivati, kako je dodao, Vučić i predsjednik RS-a Milorad Dodik moraće svom narodu objasniti zašto su govorili o kolektivnoj krivici.

Naveo je da je u zadnjih nekoliko sedmica bilo vrlo teško baviti se diplomatijom BiH, te je zahvalio ambasadoru BiH pri UN-u Zlatku Lagumdžiji, predsjedavajućem Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću i članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću.

Komentarišući izjavu Milorada Dodika koji ponovo najavljuje mirni razlaz, Konaković je rekao da je ta izjava još jedna u nizu besmislenih.

- Njegove priče o bilo kakvom razlazu direktan su udar na Dejtonski sporazum. Na bilo kakav pokušaj djelovanja u tom smislu institucije će se suprostaviti – dodao je Konaković.

Na današnjoj sjednici Generalne skupštine UN-a izglasana je Rezolucija o genocidu u Srebrenici. Za Rezoluciju su glasale 84 zemlje, 19 je bilo protiv, a 68 suzdržanih.