Međunarodni dan refleksije i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. (International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica) danas je službeno uvršten na zvanični kalendar Ujedinjenih naroda (UN).

Države članice Ujedinjenih naroda jučer su na Generalnoj skupštini izglasale usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici, a uvrštavanje ovog dana sjećanja na zvaničnom kalendaru označeno je 11. jula, na datum kada su 1995. godine srpske vojne, policijske i paravojne formacije okupirale "zaštićenu zonu UN-a" i nad njenim stanovništvo počinile genocid likvidiravši najmanje 8.372 osobe.

Od 11. jula ove godine tako će se obilježavati Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici.