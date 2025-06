Izraelska naselja, ilegalna prema međunarodnom pravu, decenijama su bila okosnica okupacione ekspanzije na palestinske zemlje.

Ipak, neki ljudi i dalje mogu iskusiti kako je to provesti svoj odmor u hotelima izgrađenim na okupiranim zemljištima ili u zgradama ukradenim od njihovih autohtonih vlasnika.

Takvu ozloglašenost omogućuju svjetski online turistički giganti kao što su Airbnb, Booking.com, Expedia i TripAdvisor, koji nude hotele, apartmane i atrakcije u ilegalnim izraelskim naseljima na Okupiranoj palestinskoj teritoriji (OPT).

Booking.com, nizozemska kompanija sa sjedištem u Amsterdamu i najpopularnija svjetska web-stranica za rezervacije smještaja, navodi najmanje 45 hotela i kuća za iznajmljivanje u naseljima, uključujuć Istočni Jerusalem, prema izvještaju Amnesty Internationala.

Grupe za ljudska prava, u saradnji sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija, od 2018. pozivaju kompaniju da prestane da profitira od ilegalnih naselja. Međutim, do ovog maja nisu dobili nikakav odgovor iz kompanije.

U kasnom odgovoru navedeno je da se kompanija "potpuno ne slaže" s optužbama za nezakonite aktivnosti i tvrdi da je "u potpunosti u skladu" s nizozemskim zakonima, bez pružanja dodatnih dokaza.

Kompanija je 2022. godine trebala dodati oznaku upozorenja o ljudskim pravima na popise naselja, ali nakon curenja u međunarodne medije i pritiska izraelskog ministarstva turizma, umjesto toga dodali su generičko upozorenje na sve liste Zapadne obale, navodeći da se područje "može smatrati pogođenim sukobom".

Kompanija također tvrdi da bi ih američki zakoni spriječili da se otpuste iz izraelskih naselja, kažu aktivisti.

Nakon godina istrage, organizacije za ljudska prava Al-Haq, The Rights Forum, Evropski centar za pravnu podršku (ELSC) i Centar za istraživanje multinacionalnih korporacija (SOMO) podnijeli su tužbu protiv Booking.coma zbog profitiranja od ilegalnih izraelskih naselja , također se smatra pranjem novca prema nizozemskom zakonu.

Politika obeshrabrivanja

U Nizozemskoj Zakon o međunarodnim zločinima kažnjava fizička ili pravna lica odgovorna za pranje novca u slučaju da novac potiče od ratnih zločina, kaže za TRT World advokat Willem Jebbink.

Kako ilegalna naselja u Izraelu predstavljaju ratne zločine prema međunarodnom krivičnom pravu, Booking.com je stavljen na crnu listu Vijeća UN-a za ljudska prava od 2020. godine jer je nastavio nuditi smještaj u tim naseljima.

Ipak, nizozemske vlasti nisu poduzele nikakve radnje u skladu sa svojim nacionalnim pravom. Umjesto toga, oni tvrde da “odvraćaju” kompanije od poslovanja na ovim teritorijama.

Politika obeshrabrivanja je "mrtvo slovo na papiru i smokvin list da se sakrije holandsko saučesništvo", opisuje Edwin van 't Pad iz The Rights Foruma, dodajući da čak postoje dokazi da nizozemska ambasada u Izraelu stalno promoviše poslovanje u naseljima.

Na osnovu zahtjeva za slobodu informacija, The Rights Forum je otkrio da od 2013. godine nizozemska ambasada u Tel Avivu olakšava saradnju između nizozemskih i izraelskih kompanija koje posluju u naseljima.

Mekorot, izraelska vodovodna kompanija koja crpi više vode iz OPT-a nego što je dozvoljeno, čime se krši međunarodno humanitarno pravo, bila je jedna od njih.

Uprkos Mekorotovoj umiješanosti u bušenje ilegalnih bunara i pružanje neograničenih zaliha vode ilegalnim izraelskim naseljima, dok je istovremeno ograničavao snabdevanje vodom palestinskih zajednica u istoj regiji, kompaniju je odabrala ambasada za forum saradnje koji je organizovala Nizozemska.

Tokom sastanka o umrežavanju nizozemskih i izraelskih kompanija u Izraelu 2022., nizozemski premijer Rutte je upitan o saradnji s drugom kompanijom, Netafimom, koja snabdijeva naselja sistemima za navodnjavanje.

On je odgovorio: „Znamo da postoje kompanije koje posluju u naseljima. Sada to znamo i za ovu kompaniju. Nizozemska nije za to, ali obeshrabrenje nije bojkot. Odabrali smo kompanije za ovaj mrežni sastanak na osnovu njihove vrijednosti za nizozemsku ekonomiju.”

Nizozemska vlada obeshrabruje kompanije da posluju u ilegalnim izraelskim naseljima samo kada te kompanije same kontaktiraju vladina ministarstva, kaže Daan de Grefte, pravni službenik Evropskog centra za pravnu podršku (ELSC).

Rights Forum također izvještava da su nizozemski zvaničnici nekoliko puta otvoreno izjavili da njihovo obeshrabrenje u vezi s Booking.comom neće ići dalje od obavještavanja kompanije o njenom mjestu na crnoj listi UN-a.

„Zato se The Rights Forum zalaže za potpunu zabranu ekonomskih veza sa naseljima“, kaže van’t Pad za TRT World.

Pravljenje presedana

Sa sjedištem u Nizozemskoj, prihodi Bookinga se službeno deklariraju i oporezuju u zemlji. Zbog toga su grupe za zastupanje odlučile da podnesu žalbu nizozemskom tužiocu, kaže Daan de Grefte za TRT World.

Iako je organizacijama koje su podnijele dokumente teško odrediti tačan iznos novca koji je ušao u nizozemski finansijski sistem putem Bookingove umiješanosti u ilegalna izraelska naselja, one su bile u mogućnosti da naprave konzervativnu procjenu na osnovu javno dostupnih informacija i korporativnih dokumenata.

Prema njihovim procjenama, Booking.com je oprao najmanje milion eura otkako je počeo sa popisom ukradenih nekretnina na OPT-u.

Advokat Jebbink kaže da odluku javnog tužioca očekuju do juna ili barem ovog ljeta. Ako javni tužilac odluči da pokrene krivično gonjenje, bit će pokrenuta istraga.

"Osuda u Nizozemskoj ne bi mogla naložiti Bookingu da prekine svoje aktivnosti širom svijeta", kaže on, dodajući da cilj nije okončanje aktivnosti kompanije, već osiguravanje da je u skladu s nizozemskim i međunarodnim pravom.

"To znači da će ga spriječiti da profitira od prihoda od ilegalnih naselja na Zapadnoj obali i Istočnom Jerusalemu", kaže advokat kampanje.

Aktivisti očekuju da će ovaj slučaj postaviti presedan, ohrabrujući druge zagovaračke organizacije da slijede taj primjer izvodeći kompanije saučesnike na sud u svojim nacionalnim jurisdikcijama. Također se nadaju da će u bliskoj budućnosti krenuti za drugim kompanijama saučesnicima.

„Nadamo se da će ova pravna radnja – posebno ako istragu bude pokrenuta od strane tužioca – poslužiti kao odvraćanje za druge kompanije u drugim zemljama, ali i u Holandiji, da profitiraju od patnje palestinskog naroda“, de Grefte kaže.

“Također se nadamo da ćemo započeti vrlo važan razgovor u zapadnim društvima o nezakonitosti ovog ponašanja, koje ne samo da stvara atmosferu legitimnosti oko izraelskih ratnih zločina, već i šteti integritetu domaćih finansijskih sistema.”