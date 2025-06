Halid Bešlić, bosanskohercegovački pjevač i, prema mišljenju mnogih, legenda regionalne muzičke scene razgovarao je sa ekipom TRT Balkana. Tokom intervjua, evocirao je bolne uspomene, te se prisjetio slika iz ratnog Sarajeva i uporedio ih sa trenutnim dešavanjima u Palestini u kojoj je, prema posljednjim podacima, ubijeno više od 36.000 ljudi.

U periodu ratnih devedesetih, Bešlić je boravio u Njemačkoj, no nije zaboravljao svoje, ratom pogođene, sunarodnjake. Naprotiv, u tom periodu održao je blizu 500 humanitarnih koncerata za svoje Sarajlije.

„Koliko god sam mogao da pomognem, pomagao sam, i halal bilo. To je odrađeno s moje strane ljudski, narodski i halal bilo. To je bilo pa prošlo. No, tih pet godina ja faktički 'nisam živio'. Non stop sam razmišljao o ljudima u BiH, nisam mogao zaspati. A, zamislite kako je bilo ljudima koji su bili tu (u BiH)“, ističe Bešlić za TRT Balkan.

Kako je kazao, trenutna svakodnevna stradanja Palestinaca u Gazi i u drugim dijelovima Palestine podsjećaju ga, upravo, na taj životni period.

„Sad je Gaza isto kao što smo i mi bili. Blizu je to nekako. Bespomoćan si, sila na tebe udarila, oni su bespomoćni, a svijet šuti li šuti i navija za jačeg. Ne znam gdje sve (ovo) vodi. 70 godina su oni u problemu, a sad je ovo finale. Ne znam dokle će ovo svijet pustiti, a šta sam ja tu, posmatram kao i svaki drugi čovjek i osjećam se nemoćno“, dodaje Bešlić za TRT Balkan.

Na koncu, Halid Bešlić ističe nadu da će se nemilosrdni izraelski napadi što prije zaustaviti, te da će se ova, kako sam navodi, tragedija, što prije zaustaviti.

Bešlić je za TRT Balkan govorio i o svojoj karijeri, aktuelnim projektima, ali i navikama iz privatne svakodnevnice, a sve to možete pogledati od 30. maja na TRT Balkanu.