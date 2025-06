"Stazom smrti" od Klise do Bijelog Potoka u Zvorniku i ove godine prošli su mnogi, u znak sjećanja na odvedene u koloni zvanoj "Bijeli potok" 1992. godine.

Tradicionalnom maršu prisustvovalo je nekoliko stotina muškaraca, žena, mladih i djece, koji su se tokom pješačenja prisjećali na događaje od prije 32 godine, javlja agencija MINA.

"I ja sam 1. juna 1992. godine bio, ne učesnik kolone, jedan od onih koji su to sve vidjeli. Već od 1999. godine nastojimo održavati kulturu sjećanja na ono što smo doživjeli. Samo tom stazom je nekoliko hiljada ljudi prošlo. Od ubijenih još nismo pronašli 244 osobe, ni ja svog brata. Hvala Allahu, našom borbom, iz godine u godinu podižemo svijest ljudi o važnosti obilježavanja“, izjavio je mjesni imam Senajid Alić, koji je i rođen u Klisi, a imamsku misiju obavlja već 23 godine.

Suada Selimović je prije 32 godine na ovom mjestu bila sa suprugom i troje djece, te 21 članom porodice.

"Tada sam imala bebu od osam mjeseci. U koloni sam sišla do Bijelog Potoka, to je bio užas. Na Bijelom Potoku su odvojili supruga i sve moje. Nakon 16 godina sam našla posmrtne ostatke supruga, za ostalim još tragamo. Užas koji smo preživjeli nikada ne možemo zaboraviti. Ova staza nam je bila kao neki hodnik, a naoružani su nas zaustavljali na svakih nekoliko metara, pregledali su nas, neke i udarali, nismo ni znali ni kuda idemo ni šta nas čeka. Na Bijelom Potoku su odvojili sve muškarce, a žene kamionima prebacili do Memića“, kazala je Selimović.

Nakon marša, u 11 sati, planirano je otvaranje šehidskog spomen-obilježja Bijeli Potok. Potom, u 15 sati u Memorijalnom centru u Kalesiji bit će klanjana kolektivna šehidska dženaza za žrtve Zvornika.

Opkoljeno stanovništvo iz Klise je na današnji dan, 1. juna 1992. godine, krenulo ovom stazom, u nadi za slobodu. Dječaci, mladići i starci bili su odvojeni od svojih najmilijih i odvedeni na stratišta. Mnogi su pronađeni u masovnoj grobnici Crni Vrh, najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini.