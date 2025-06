U okviru manifestacije "Dani Ahdname - Milodraž 2024", danas je svečano otvorena Džamija sultan Mehmed Fatiha u Milodražu.

Na temelju historijske činjenice za koju se veže utemeljenje Ahdname 1463. godine, kao jednog od najstarijih dokumenata o ljudskim pravima u historiji, ova džamija ima svoju kulturnu i vjersku vrijednost za muslimane Bosni i Hercegovini, prenosi agencija MINA, podsjećajući da se džamija već šest puta gradi na istim temeljima, a prva je sagrađena 1463. godine i bila je, kako predaje prenose, u obliku čadora.

“Ona ima iznimnu vjersku, kulturološku i simboličnu vrijednost. Naime, sagrađena je na lokalitetu znakovitog imena: Milodraž. On je važan i zbog susreta sultana Fatiha i fra Anđela Zvizdovića i pisanja čuvene Ahdname, koja se čuva u Muzeju franjevačkog samostana u Fojnici. Uz to, ovdje je bio ljetni dvor bosanskih kraljeva, gdje su obavljena i dva kraljevska vjenčanja, kako to bilježe historijski dokumenti”, pojasnio je reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović, obraćajući se na svečanosto otvorenja džamije.

Govoreći o tome šta ona simbolizira, reisul-ulema je ukazao na to da je susret sultana Mehmeda Fatiha i fra Anđela Zvizdovića bio susret dvojice duhovnih velikana, kršćanskog i islamskog, koji su tom prilikom postigli dogovor o zajedničkom životu, o miru i koegzistenciji dviju monoteističkih vjera na prostoru Bosne.

Naglasio je da je Bosna je dugo živjela u miru i harmoniji, sve do kraja 19. stoljeća, kada se sa strane počeo unositi razdor i netrpeljivost prema sljedbenicima drugog svjetonazora.

Između ostalog, kazao je kako se vjera nastani i rascvjeta u srcu.

Svečanosti je prirustvovao i muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus, koji prethodno održao prvu hutbu u novosagrađenoj džamiji.

Muftija je ovom prilikom podsjetio na značaj koji svečanosti otvorenja džamija imaju među Bošnjacima.

“U muslimanskom učenju postoje dva bajrama, Ramazanski i Kurban bajram. U bosanskohercegovačkom kontekstu postoji i treći bajram, to je otvorenje džamije ili kako smo to nekada zvali, mlada džuma”, kazao je muftija Grabus.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak Kenan-ef. Bajrić izjavio je da mu je posebna čast biti dijelom generacije je gradila i razvijala infrastrukturu u džematima ovog medžlisa.

Podsjetio je da je Ahdnama dokument koji i danas privlači pažnju brojnih pojedinaca i institucija širom svijeta koji proučavaju ljudska prava.

U okviru svečanosti kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika iz cijele Bosne i Hercegovine je nastupio i hor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.