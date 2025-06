U Sarajevu je danas održan treći po redu Politički forum na visokom nivou o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine kojim su kopredsjedavali predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi.

Na konferenciji za novinare nakon sastanka Krišto je istakla da su razgovarali o aktuelnim temama.

„Sa današnjeg sastanka čuli smo zapravo jednu neupitnu opredjeljenost svih sudionika, predstavnika institucija i vlasti u BiH, kada je u pitanju evropsku put, ali jednako tako i našoj opredjeljenosti za preostali rad na evropskim reformama“, rekla je Krišto.

Podsjetila je na odluku Evropskog vijeća od 21. marta o otvaranju pristupnih pregovora sa BiH, dodajući da je ta odluka na neki način ograničena i tiče se ispunjavanja preostalih obaveza, ispunjavanja drugih obaveza koje je BiH dužna ispuniti do otvaranja pregovora, a tiču se ispunjavanju drugih obaveza i prioriteta.

Istakla je da je informisala Varhelyia da su imali na dnevnom redu i Izborni zakon BiH i Zakon o sudu BiH i mnoge druge zakone, „ali smo zapravo došli u situaciju, koju i danas imamo koja je izazvana ničim od OHR-a, nametanje Izbornog zakona BiH koji je doveo u pitanje kako samo funkcioniranje parlamentarne većine, tako i donošenje odluka kroz te institucije“.

„Želim reći kako je naše opredjeljenje da iz ove situacije moramo svi zajedno naći načina da nastavimo provoditi naše preostale reforme. Ne smijemo ni na kakav način dozvoliti da dođemo do zastoja. Znam i svjesna sam da postoji jako puno izazova, ali uz naše opredjeljenje, uz jačanje dijaloga, međusobno uvažavanje uz pokazivanje da smo spremni donositi odluke kao što smo to kazali, kao što je to prepoznala i Evropska komisija i druge institucije“, kazala je Krišto.

Naglasila je da ih očekuje puno posla, rad na reformama, da pored Izbornog zakona, Zakona o graničnoj kontroli, Zakona o zaštiti ličnih podataka, novog Zakona o VSTV-u, moraju jako i predano raditi na izradi strategije o integrisanom upravljanju granicom, imenovanju državnog koordinatora i drugim stvarima.

Dodala je da imaju obavezu imenovati glavnog pregovarača i dva zamjenika, pregovarački tim, a sve su to aktivnosti koje zahtijevaju dijalog i donošenje odluka uz poštivanje mehanizma koordinacije i ustavnih nadležnosti.

Dodala je da su razgovarali i o implementaciji EU plana rasta za države Zapadnog Balkana.

„Upravo smo od Evropske komisije dobili prijedlog sredstava koji se tiče implementacije EU plana rasta, a koji se odnosi na BiH i on iznosi milijardu i 800 miliona eura. Potrebno nam je ispuniti pretpostavke kako bismo implementirali sredstva, prvu tranšu koja bi se trebala dogoditi već u ovom mjesecu, a to je nužno donošenje Zakona o proračunu institucija BiH“, pojasnila je Krišto.

Dodala je da je uvjerena da će politički predstavnici i nadležno ministarstvo u što skorijem roku napraviti prijedlog i dostaviti Savjetu ministara kako bi ga uputili Predsjedništvu BiH.

Varhelyi je rekao da je zadovoljan jer je vidio opredjeljenost učesnika sastanka za evropski put.

„Mislim da sa ovim pozitivnim odlukama, baziranim na ranijim postignućima bićemo u mogućnosti ići naprijed, ali da bi se ovo desilo, sada trebamo ispunjavanje, što više napredujete na evropskom putu potrebno je više učiniti, nakon današnjeg foruma jasno je šta treba biti urađeno da bi se prešlo na sljedeću fazu“, kazao je Varhelyi.

Istakao je da je potrebno da BiH ispuni osam koraka prema odluci Evropskog vijeća iz marta i da ubrza reforme.

Naglasio je da su razgovarali o ključnim zakonima koje je potrebno donijeti da bi se prešlo na sljedeću fazu odnosno da Evropsko vijeće odobri pregovarački okvir što je prvi korak u pregovorima.

Naglasio je da Sarajevo, Banjaluka i Mostar moraju raditi kako bi se do toga došlo.

Govorio je i o Planu rasta za Zapadni Balkan. Istakao je da prva uplata za BiH zavisi od toga hoće li biti ispunjeni uslovi, ali da će prve isplate biti prije ljetnje pauze i da za BiH prva tranša iznosi oko 138 miliona eura.

Istakao je da je za to potreban budžet, kao i da se nada da će ga vladajuća koalicija donijeti brzo da bi se napredovalo.

„Sada je vrijeme kada cijela zemlja treba da radi, sada je vrijeme kada je potrebno da se svi uključe u evropski put“, rekao je Varhelyi i dodao da su evropska vrata otvorena, ali da je potrebna pojačana posvećenost, bez dnevnih razmirica.

Na forumu su učestvovali zamjenici predsjedavajuće Savjeta ministara BiH, članovi Kolegija i predsjedvajući klubova zastupnika i izaslanika u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, premijeri entiteta, te deset kantona u Federaciji BiH i gradonačelnik Brčko distrikta BiH.