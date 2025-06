Bosna i Hercegovina je prekrasna zemlja koja ima kulturno-historijske spomenike, ali isto tako ima brojne dvorane za poslovne susrete. Poslovni turisti troše tri puta više od turista koji dolaze na odmor. Neophodno je raditi na marketingu i brendiranju onoga što Sarajevo i Bosna i Hercegovina nude poslovnim gostima, poručeno je u utorak na panel diskusiji "Razvoj poslovnog turizma u Bosni i Hercegovini - potencijali i prilike".

Organizatori današnjeg skupa su Turistička zajednica Kantona Sarajevo "Visit Sarajevo" i poslovni portal "PoslovniTurizam.ba/BH-meetings.com", a prisustvovali su brojni poslovni ljudi iz oblasti turizma.

Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo, istakao je kako je današnji skup dobra prilika da se razgovara o značaju poslovnog turizma i generalno poslovnog okruženja te kako turizam predstavlja vrlo značajnu granu privrede.

"Prema statističkim podacima, preko dvije milijarde konvertibilnih maraka prihoda dolazi samo od turizma. U kontekstu poslovnog turizma, mi moramo shvatiti da smo jako povoljna destinacija, zato moramo imati dobru infrastrukturu, dobru putnu infrastrukturu, letove, i naravno moramo imati sale i kongresne centre. U svakom smislu smo ekonomski povoljna destinacija, glavni grad BiH u srcu Evrope, imamo sve predispozicije, na nama je samo da radimo posao", pojasnio je Fazlagić.

Istakao je kako veliki broj ljudi u Sarajevo dolazi zbog turizma, ali je isto tako i veliki broj onih koji u glavni grad BiH dolaze zbog posla.

"Statistički podaci pokazuju da veliki broj ljudi u Sarajevo dolazi zbog posla. Da li je to neka konferencija, samit, neko sportsko takmičenje... Sarajevo u ovom trenutku vapi za modernim i većim kongresnim centrima, pristupačnim, i svim onim što tu treba da bude. Kongresni turizam, konferencijski turizam je u velikoj ekspanziji", naglasio je Fazlagić.

Josipa Terzić-Rezić, voditeljica projekta Poslovni turizam BiH, kazala je novinarima kako je Bosna u Hercegovina prekrasna zemlja koja ima kulturno-historijske spomenike, ali i sjajne dvorane za poslovne susrete.

"Turisti koji dolaze ovdje, dolaze većinom na odmor. Ono što je nama fokus je dovesti više poslovnih događaja", podvukla je Terzić-Rezić, naglašavajući kako je dokazano da poslovni turisti troše tri puta više od turista koji dolaze na odmor.

Napomenula je kako je "Ooslovni turizam BiH" kao portal krenuo s radom prije 13 godina u Hrvatskoj i kako su danas jedinstveno mjesto.

"Okupili su preko 250 dvorana za poslovne susrete, objekata gdje se radi poslovni turizam. Preko 500 posebnih prostora u cijeloj zemlji, okupili su agencije, to su znači sve ponuđači usluga, fotografe, restorane koji nude katering poslovnim skupovima i oni rade uspješno već 13 godina", pojasnila je i dodala:

"Objediniti sve ponuđače usluga na jednom mjestu je jedan veliki posao. Kao voditeljica sam se time počela baviti prije nekih godinu dana i sada na našem portalu imamo preko 40 hotela, posebnih prostora, agencija, to je jedna baza koja će rasti kroz faze", naglasila je Terzić-Rezić.

Na pitanje šta je to što Sarajevo i Bosna i Hercegovina trebaju uraditi kako bi među najtraženijim destinacijama na polju poslovnog turizma, Terzić-Rezić odgovara: "Ono što mi u BiH prvenstveno trebamo jeste brendiranje, tj. ići s marketingom u tom smjeru, evo šta sve nudimo poslovnim gostima. Možemo ići i prema izgradnji kongresnih centara, poput velikih destinacija, velikih gradova koji su najbolji primjeri u cijelom svijetu za poslovni turizam, ali ono što možemo odmah uraditi, jest marketing onoga što već imamo, jer imamo jako puno toga i to je kvalitetno i dobro."

Da je Sarajevo generalno nezaobilazna tačka turista iz svih dijelova svijeta, Fazlagić potvrđuje i podacima da su dosad u Sarajevu registrirani turisti iz oko 120 zemlja svijeta. Najviše ih je Srbije, Hrvatske, Turkiye, Njemačke, zemalja Zaljeva, Sjedinjenih Američkih Država....

"Prošle sedmice smo imali čarter let iz Španije, prvi put iz Madrida. Sad ćemo u subotu opet imati čarter let, radimo na tome s Ministarstvom privrede i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, da to ne bude samo čarter let, da to bude redovna linija Sarajevo - Madrid, jer je veliko interesovanje, avioni od 190-200 putnika su puni", dodao je Fazlagić.

Tokom današnjeg skupa kroz dijalog s ponuđačima usluga u kongresnoj industriji (MICE) nastojat će se pronaći načini za kvalitetnije pozicioniranje Bosne i Hercegovine na europskoj i svjetskoj MICE karti.

Kongresna industrija (MICE) se ubrzano razvija globalno, a Bosna i Hercegovina ima ogromne potencijale za razvoj poslovnog turizma zahvaljujući bogatom kulturnom naslijeđu, prirodnim ljepotama, strateškoj lokaciji i gostoprimstvu.