Prva grupa od 152 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine jutros je s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu otputovala u Džeddu u Saudijskoj Arabiji kako bi u narednim danima obavili hadž, hodočašće muslimana u Mekku i jedan od pet temelja islama.

Vjernici su se prvo okupili u ranim jutarnjim satima u džamiji Kralja Fahda u Sarajevu gdje su obavili sabah namaz, jutarnju molitvu, odjenuli bijele ihrame (pamučni čaršaf kojim se pokriva tijelo hadžije), oprostili se od svojih porodica i autobusima krenuli prema Aerodromu.

Buduće hadžije je ispratio reisul-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović te im poželio sretan i ugodan put na hodočašće.

Novi izazov

Glavni vodič Izet-ef. Čamdžić izjavio je da će buduće hadžije prvo iz Džedde putovati u Mekku i odmah obaviti umru.

"Jutros je prva grupa hadžija, 152 muškarca i žene, krenula iz Bosne i Hercegovine u Mekku. Naglašavam u Mekku, jer svih dosadašnjih godina smo prvo putovali u Medinu. Ovo je sada drugačiji koncept i to je vidljivo odmah kad smo krenuli, jer su naše hadžije već u ihramima zato što će prvo putovati u Mekku i odmah obaviti umru. Ovo je jedan novi izazov za nas u organizaciji hadža, ali s obzirom da mi imamo veliko iskustvo, znamo šta nas čeka i sve smo dobro pripremili", kazao je Čamdzić.

Istakao je da su sve buduće hadžije dobro i zdravo, izrazivši nadu da će let proteći ugodno.

"Nadamo se da ćemo sve na vrijeme odraditi i da će naše hadžije danas, do iza ponoći, odnosno nekad u petak ujutro do sabah-namaza završiti sa umrom i moći se osloboditi ihrama i onda se prepustiti individualnim ibadetima u Mekki u isčekivanju dana Arefata", rekao je Čamdzić, dodajući da ove godine iz BiH putuje najviše hadžija do sada.

"Ukupno iz Bosne i Hercegovine ove godine putuje 2.225 hadžija, što je najviše ikada do sada. Prošle godine je bilo 2.200, a inače prethodnih godina je uvijek putovalo 1.680 hadžija. Ove godine je to najveći broj, što govori o velikom interesovanju naših vjernika u Bosni i Hercegovini, muslimana za hadž. Da je bilo moguće da ide tri-četiri hiljade vjernika na hadž, sigurno bi to bilo popunjeno za jedan dan", kazao je glavni vodič budućih hadžija.

Duhovni osjećaj

Samir Mešić, rodom iz Doboja, koji trenutno s porodicom živi u Holandiji, odlučio je da u organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (IZBiH) ide na hadž.

"Ovo je šansa da se iskupim od grijeha, vjerovatno ne postoji čovjek koji nije nekada nešto pogriješio, a u našem vjerovanju ovo je prilika da se čovjek dobro pripremi. Hadž je jedan od temeljnih stubova islama, ima svoj ceremonijal, ali pored tog ritualnog dijela, ono što je najbitnije je duhovni osjećaj, a to svaka individua za sebe treba da doživi. Svakako trebalo bi to biti nova faza u životu čovjeka kad se vrati s hadža da još poboljša i produbi svoju vjeru i duhovnost", kazao je ovaj budući hadžija.

Azra Halilović iz Sarajeva također prvi put ide na hadž u pratnji supruga, napominjući da je sretna što je dočekala ovaj veliki dan u njenom životu.

"Radujemo se, nadam se da će sve biti dobro i da će proteći lijepo. To je neko životno putovanje koje smo svi čekali, sanjali. Nadam se da ćemo biti zdravi i da ćemo izvršiti sve šerijatske propise", rekla je Halilović, napominjući da je hadž poseban osjećaj za svakog vjernika muslimana.

"Teško je to opisati riječima. To je neki životni projekat za koji se čovjek sprema cijeli život", kazala je Halilović.

Ostale grupe hadžija sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu kreću 7, 8, 9, 10, 11. i 12. juna. Hadžijama su na usluzi vodiči, a o zdravlju hadžija vodit će brigu članovi medicinskog tima, ljekari specijalisti i medicinski tehničari.

Centralno svetilišta islama

Buduće hadžije će nakon dolaska u Džeddu krenut prema Mekki, smjestiti se u hotele, odmoriti, a potom će u večernjim satima obaviti prvi tavaf oko K'abe, centralnog svetilišta islama, gdje će obaviti umru. Umra je vrsta islamskog hodočašća, a ima za cilj posjetu K'abi i obavljanje određenih vjerskih radnji. Nakon obavljenih hadžskih obreda u Mekki, vjernici putuju u Medinu, odakle je planiran povratak za domovinu.

Riječ hadž znači cilj, svrha, namjera. Sa stanovišta islamskog vjernika to je namjera i putovanje u Mekku s ciljem obavljanja određenih obreda. Hadž je jedan od temelja Islama i zbog toga je obavezno jedanput obaviti hadž, ako je osoba u mogućnosti.