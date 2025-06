Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg objavio je u četvrtak da vojni savez ne planira slanje trupa u Ukrajinu i da Moskva nije neposredna prijetnja zapadnim zemljama.

"NATO nema planove za slanje snaga u Ukrajinu", rekao je Stoltenberg tokom posjete Finskoj.

Stoltenberg je održao zajedničku konferenciju za novinare s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom u Helsinkiju.

Ne vidimo nikakvu neposrednu vojnu prijetnju protiv bilo kojeg NATO saveznika. I sada je, naravno, Rusija zaokupljena ratom u Ukrajini. - Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a

NATO ima najjači savez na svijetu i svrha zajedničkog djelovanja je "jedan za sve, svi za jednog", dodao je Stoltenberg, ističući da je cilj "spriječiti napad".

"Dakle, ova ideja da postoji neka vrsta odbrojavanja do sljedećeg rata je pogrešna. Mi smo tu da spriječimo da se to dogodi. To radimo već 75 godina", rekao je Stoltenberg.

Stubb je potvrdio da Finska nema planove za raspoređivanje trupa u Ukrajini, već istražuje razne druge opcije, uključujući "finansijsku, vojnu ili municijsku" podršku.

On se složio s generalnim sekretarom NATO-a i rekao da je malo vjerovatno da će Moskva odstupiti od svog trenutnog napada na Ukrajinu.

"Cijelu ideju da će zemlja poput Rusije nekako napasti najveći vojni savez na svijetu, jednostavno smatram prilično nevjerovatnom", rekao je Stubb.

Stubb je rekao da trenutno nema vojne prijetnje Moskve protiv Finske, Švedske, Norveške ili baltičkih država.