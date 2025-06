U Sarajevu će se u nedjelju (9. juni) održati "Red Bull Showrun" koji će na ulice glavnog grada Bosne i Hercegovine dovesti pobjednički Red Bull Racing bolid, ali i druge zabavne sadržaje.

Glavni dio programa će početi u 14 sati, kada će se nizati nastupi najvećih zvijezda showa, uključujući legendarnog britanskog F1 vozača Davida Coultharda, koji će voziti RB Racing F1 bolid RB7.

Nakon dugog putovanja iz Poljske, gdje je obavio još jednu misiju, slavni bolid Formule 1 RB7 već je stigao u Sarajevo tako što je dopremljen u specijalnom kamionu zajedno s pratećom opremom.

Rezultat timskog rada u RB Racingu bio je moćni RB7, jedan od najdominantnijih bolida u historiji Formule 1. Ovaj bolid je 2011. godine donio ekipi iz Milton Keynesa titule u poretku vozača i konstruktora, što je bila druga dupla kruna za ovaj tim.

Tony Burrows iz tima RB Racing istakao je da je oduševljen Sarajevom i da je siguran da će posjetioci u nedjelju uživati u predivnom događaju na ulicama bh. prijestolnice.

"Urađeno je zaista mnogo posla kako bi se ovaj događaj organizirao. Glavna stvar je sigurno podloga ceste i prioritet nam je sigurnost, odnosno ključno je da je put bezbjedan kako bi posjetioci mogli uživati. Organizujemo ovo oko 20 godina i zaista je lijepo biti ovdje. Divno je da i ovdje ljudi imaju priliku da vide ovaj događaj i nadam se da će uživati", kazao je Burrows na konferenciji za novinare održanoj povodom "Red Bull Showrun" u Sarajevu.

Veliki događaj

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta izjavio je da je divno da se ovako veliki događaj održava upravo u Sarajevu.

"Veoma smo uzbuđeni jer se ovo prvi put dešava u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Prvi put imati Formulu 1 na asfaltu u Sarajevu, sretni smo da smo dio ovog događaja i jedva čekamo nedjelju", rekao je Šteta, podsjetivši da su krajem prošle godine počeli pregovore o organizaciji ovog događaja:

"Odmah smo vidjeli da je to bila super ideja i već sada vidimo da vlada veliko oduševljenje među građanima Sarajeva zbog dolaska Formule 1 u grad. U nedjelju očekujemo veliki broj Sarajlija, Bosanaca i Hercegovaca ali i ljudi iz regije."

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda izrazio je dobrodošlicu timu Red Bull Racinga, napominjući da se u Sarajevu već danima priča o ovom događaju.

"Siguran sam da ćete iz Sarajeva ponijeti najljepše uspomene jer je ovo predivan grad u koji se ljudi uvijek iznova vraćaju. Zadnjih 15 dana svi pričaju o ovom događaju", kazao je Magoda.

Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice KS-a, istakao je da je ovo veliki događaj za Sarajevo.

"Prije svega zbog promocije Sarajeva kao destinacije, tako da ćemo Sarajevo prezentovati na svim kontinentima putem ovog događaja i sretni smo zbog toga. Pozivam građane Sarajeva da u nedjelju dođu u što većem broju", rekao je Fazlagić.

Jedinstven događaj

Sarajevo će u narednim danima biti domaćin jedinstvenog događaja, kakav se rijetko može vidjeti, a centar zbivanja u nedjelju biće dionica između Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine/Mašinske škole i Marijinog Dvora.

Ulazi na lokaciju održavanja događaja "Red Bull Showrun" biće otvoreni u 11 sati i svi su dobrodošli, te mogu posmatrati spektakl potpuno besplatno.

Ulaz za posjetioce osiguran je na 11 lokacija iz pravca Pofalića, Skenderije, Vrbanje, Vilsonovog šetališta i ulice Franca Lehara. U zonu održavanja je zabranjen unos pirotehničkih sredstava, staklenih predmeta, limenki, PET ambalaže te drugih predmeta koji mogu biti opasni po posjetioce.

Zbog velikog broja posjetioca i izmijenjenog režima saobraćaja, svima koji dolaze savjetuje se upotreba gradskog i alternativnog prevoza, te korištenje parking prostora koji nisu u užoj zoni održavanja događaja.

Na dan održavanja, tramvajski saobraćaj odvijat će se do Čengić Vile, a dodatno će biti pojačan trolejbuski i autobuski saobraćaj. U manjem broju sarajevskih ulica doći će do obustave saobraćaja, u periodu od ponoći do 20 sati, a svi građani će biti preusmjereni na alternativne pravce.