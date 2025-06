Crveni krst Prnjavor je, u saradnji s predstavnicima Gradske uprave Prnjavor, došao na ideju da dobrovoljne darivaoce krvi, koji su tokom svog života krv darivali dvadeset i više puta, nagradi doživotnim besplatnim parkingom na području ovog grada, te će ove besplatne usluge ubuduće koristiti blizu 70 Prnjavorčana.

No, kako je u razgovoru za TRT Balkan istakao sekretar prnjavorskog Crvenog križa, Bojan Šipragić, svoju zahvalnost građanima odlučili su iskazati na još jedan način – besplatnim putovanjem.

„Našim humanistima odlučili smo pokloniti pokloničko putovanje u manastir Ostrog, simbolično na 14. juni kada se i obilježava Svjetski dan dobrovoljnih darivalaca krvi“, ističe Šipragić.

S obzirom na činjenicu da krv nije moguće proizvesti umjetnim putem, dobrovoljno darivanje izuzetno je značajno, čega su, pojedini Prnjavorčani, evidentno, itekako svjesni.

„Rade Radonjić, predsjednik našeg aktiva za svog života je darivao krv čak 105 puta i on je jedan od rekordera. No, pored njega tu su i drugi naši sugrađani koji su 70 do 80 puta dobrovoljno darivali krv“, dodaje za TRT Balkan sekretar prnjavorskog Crvenog križa.

Prošle godine Crveni krst Prnjavora, zahvaljujući svojim empatičnim sugrađanima, prikupio je 387 doza krvi koje su dalje distribuirane medicinskim ustanovama.

Darivanje krvi koristi svima

Zdravstvene koristi od davanja krvi su vrlo značajne, a najvažniji dio procesa je pomoć u spašavanju ljudskih života.

Isključivo zdrava osoba može biti darivalac krvi, a zakonom je regulisano da su to osobe od 18 do 65 godina, tjelesne mase iznad 50 kilograma. Zdrava osoba može darivati krv više puta tokom godine - muškarci četiri, a žene tri puta.