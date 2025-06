Nedavno završeni izbori za Evropski parlament ubrzali su smjenu krajnje desnice 27-članog bloka i produbili strahove od povećane antimuslimanske mržnje u onome što je nekada bilo utvrđeno sekularne i liberalne demokratije.

Preliminarni rezultati pokazuju da je Evropska narodna stranka (EPP), koja okuplja stranke desnog centra, učvrstila svoj položaj u Evropskom parlamentu, povećavajući broj mandata na 185 od 720 na nedjeljnim izborima.

To znači dobitak od sedam mjesta. Iako proevropski sentiment izgleda kao da ostaje većinski u novom parlamentu, ne može zasjeniti rastuće zabrinutosti zbog porasta glasova ekstremne desnice u mnogim od 27 članica.

Nizozemski političar Geert Wilders, poznat po svojoj krajnje desnoj i antiislamskoj retorici, slavi značajnu pobjedu, s njegovom Strankom za slobodu koja povećava udio mandata s jednog na sedam.

Premijerka Giorgia Meloni i njena Stranka braće Italije, stranka protiv imigranata, također je osigurala najveći udio mandata u italijanskom parlamentu.

U međuvremenu, francuski predsjednik Emmanuel Macron doživio je značajan poraz od strane stranke Nacionalno okupljanje, natjeravši predsjednika da rasformira francuski parlament i raspusti izbore - dodajući izazove u zemlji koja se već bori s rastućim antimuslimanskim sentimentima i diskriminacijom.

Unatoč nastavku dominacije centrista nad ekstremnom desnicom u Evropskom parlamentu, situacija je daleko od toga da postane bolja za evropske muslimane, koji čine barem pet posto stanovništva Unije. A mladi muslimani kažu da se "pripremaju" s tjeskobom za sljedećih pet godina.

Mladi su nedovoljno zastupljeni

Antimuslimanski sentimenti, uvijek spremni da rastu na Zapadu, bili su izvještavani istaknutije širom Evrope od početka najvećeg izraelskog rata protiv Palestinaca u Gazi u oktobru prošle godine.

Nakon ovog porasta, jačanje ekstremne desnice će postaviti dodatne izazove širom evropskih društava, "posebno u pogledu identiteta i razumijevanja šta znači biti Evropljanin", kaže Hania Chalal, predsjednica Foruma evropske muslimanske omladine i studentskih organizacija (FEMYSO), panevropske mreže muslimana koja djeluje u 22 zemlje.

Mlade muslimanske zajednice u Evropi posebno su zabrinute jer očekuju daljnji porast diskriminatornih ograničenja na njihove aktivnosti s početkom novog petogodišnjeg mandata pod dominacijom desnog krila.

Oni mogu predvidjeti sve restriktivniji i konzervativniji pristup društvenim pitanjima i građanskom prostoru u kojem djeluju, kaže Hania.

"Ovo se očekivalo jer, kao FEMYSO, već djelujemo u građanskom prostoru koji postaje sve uži i još izazovniji za nas u posljednjih nekoliko godina", kaže ona za TRT World. "Pripremamo se."

Ona vjeruje da rezultati nedjeljnog glasanja vjerovatno nikoga nisu iznenadili. Međutim, oni ističu nedostatak učešća mladih u procesima donošenja odluka, pitanje za koje se njen organizacija aktivno zalagala tokom izbornog perioda.

FEMYSO je pokrenuo kampanju "Tvoje glasanje, tvoj glas", ohrabrujući svoje članice kroz sistem ambasadora "da preuzmu odgovornost za svoju demokratsku sudbinu i mobilizuju svoje zajednice" prvo odlaskom na birališta.

Očekuje se da će odziv birača biti najmanje 51 posto na ovim izborima, najviše od 1994. godine, ali samo neznatno veći od 50,66 posto odziva na izborima 2019. godine.

Iako mladi čine mali dio evropske populacije, koja je do 2021. godine imala najveću populaciju starijih osoba na svijetu, njihov veći odziv mogao je ipak utjecati na broj mjesta ekstremne desnice u parlamentu.

Evropski parlament se suočava s kritikama zbog nedovoljnog zastupanja mnogih grupa, posebno u posljednjih nekoliko godina kako njegovo stanovništvo postaje raznovrsnije.

Podaci otkriveni nakon izbora 2019. godine pokazali su da etničke i rasne manjine čine barem 10 posto populacije EU, ali drže samo 5 posto mjesta u parlamentu, disparitet koji bi mogao biti jedan od faktora koji doprinose porastu nacionalizma, retorike ekstremne desnice i govora mržnje u proteklih pet godina.

Glasovi mladih često su zanemareni, a glasovi mladih manjina još su više marginalizovani u evropskoj politici, kaže Hania.

"Samo može biti gore"

Dok rastu zabrinutosti širom Evrope zbog rezultata izbora, jedna od najhitnijih situacija odvija se u Francuskoj.

Predsjednik Macron objavio je odmah nakon zatvaranja birališta da raspušta francuski parlament i poziva na prijevremene izbore nakon teškog poraza njegove stranke zbog porasta glasova ekstremne desnice.

"Stranke ekstremne desnice... bilježe dobitke širom kontinenta. To je situacija kojoj ne mogu da se pomirim", rekao je samoproklamovani "liberalni" predsjednik Francuske, u čije je mandatu svakodnevni život francuskih muslimana postao znatno izazovniji.

Francuske ekstremno desne stranke uspjele su osigurati gotovo 40 posto glasova na izborima za EU.

"Kada toliko ljudi odluči izaći na birališta da izabere mržnju, ne osjećam se sigurno", kaže Loubna Reguig, predsjednica Saveza muslimanskih studenata Francuske (EMF), jedine muslimanske studentske organizacije na nacionalnom nivou.

Ona vjeruje da će se stvari dodatno pogoršati s novim mandatom Evropskog parlamenta i nadolazećim izborima u Francuskoj. "Možemo očekivati da ćemo svjedočiti više rasističkih i neljudskih politika.

Vjerovatno će biti daljih ograničenja građanskog prostora i više napada na muslimane. Očigledno je to već prisutno u francuskim medijima", kaže ona za TRT World.

"Ako me pitate kako će se to razvijati, mislim da može samo biti gore. To govorimo već deset godina, samo je sve postajalo sve gore i gore."

Međutim, kao i Hania iz FEMYSO-a, i Loubna ističe da je spremna uraditi više u narednom periodu, ne samo za muslimanske studente već i za sve mlade manjine u zemlji.

Ova 25-godišnja studentica vjeruje da bi, ukoliko bi više mladih širom Francuske moglo glasati u nedjelju, bilo više nade. Krajnje desnu stranku Nacionalno okupljanje (RN), koja je u nedjelju porazila Macrona, predvodi Jordan Brandella, 28-godišnji političar.

Iako se francuska ekstremna desnica historijski oslanjala na glasove starijih osoba, nedavni porast angažmana mladih čini se da je uznemirujući.

Bardellina obimna upotreba društvenih medija poput TikToka tokom izbornih kampanja značajno je povećala njegovu vidljivost među mladima, prema Loubni.

"Imamo ovu šalu gdje ljudi na televiziji uživo nazivaju Bardellu "barde-pas-là", što na francuskom znači "on nije ovdje", jer nikada ne prisustvuje sjednicama Evropskog parlamenta; uvijek je odsutan."

"Zaista je zastrašujuće vidjeti da neko čija je nesposobnost toliko poznata može postati naredni premijer i već je u Evropskom parlamentu."

S Bardellom, novom Le Penom Francuske, koji postaje popularan među francuskim mladima, rastući trend ekstremne desnice među njihovim vršnjacima također bi mogao izazvati zabrinutost za muslimansku mladež u zemlji.