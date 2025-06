Zamjenik predsjednika turske vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) za vanjske odnose Zafer Sirakaya izjavio je da je primijetno da se narušava duh jedinstva Evropske unije u okruženju u kojem raste podrška i broj glasova onih koji zagovaraju jačanje suvereniteta na nacionalnom nivou i oponiraju Uniji.

Sirakaya je u razgovoru s novinarom Anadolu komentirao protekle izbore za novi saziv Evropskog parlamenta i rekao je da su posebno socijaldemokrate, zeleni i liberali pretrpjeli ozbiljan gubitak glasova.

Dodao je da su populističke političke stranke, koje se mogu opisati kao krajnje desničarske, značajno povećale svoje glasove.

“To je bio proces u kojem su broj glasova povećale grupe koje na neki način dovode u pitanje postojanje Evropske unije i politiku pokušavaju voditi širenjem antiimigrantskog raspoloženja“, kazao je Sirakaya.

Sirakaya je podsjetio da istraživanja pokazuju da su 2004. godine samo osam posto Evropskog parlamenta činili separatistički krugovi, odnosno anti-EU političke stranke, a da je ta brojka na nedavnim izborima povećana na više od 20 posto, te je dodao da će će pratiti procese u Evropskom parlamentu.

Nekompatibilnost sa demokracijom

Visoki zvaničnik AK Partije Sirakaya dalje je kazao da je temeljna filozofija Evropske unije kultura zajedničkog života, polifonija i multikulturalizam.

“Na današnjoj tački, oni su evoluirali do tačke u kojoj su nedovoljni čak i u smislu tolerancije jedni prema drugima. U periodu kada su antisemitizam, antiislamizam i ksenofobija dostigli vrhunac, a Evropska unija postaje više samozaokupljena, došlo je do ozbiljne promjene u njenoj kulturi života. Moramo primijetiti da će se pojaviti otrovno okruženje jer ovi ljudi djeluju u okruženju koje toleriše i voli samo one koji su poput njih i uzdržavaju se od poštovanja ljudi koji ne misle kao oni, To nije u skladu sa demokracijom i trebaju se brzo udaljiti od toga“, smatra Sirakaya.

Naglasio je da kultura suživota, gdje Jevreji, muslimani i kršćani žive zajedno, gdje se grade džamije, sinagoge i crkve, definitivno treba da nađe veće mjesto u Evropi, te je poručio da turska civilizacija može poslužiti kao dobar putokaz.

Budućnost EU-a

Na pitanje kako će ugrožavanje pro-EU parlamentarne većine kao rezultat izbora uticati na budućnost Unije, Sirakaya je rekao da je vidljivo da je duh jedinstva narušen.

“Uočavamo da je duh jedinstva narušen u okruženju u kojem se povećavaju glasovi onih koji su opozicija Evropskoj uniji, zagovaraju da je suverenitet važan na državnoj osnovi. Vidimo proces u kojem članice na dnevnom redu drže unutrašnja pitanja i na temelju njih glasaju u Uniji. Mislim da je filozofija osnivanja i osnivački duh EU-a narušen na neki način. Nadam se da će u narednom periodu pristalice Evropske unije intenzivnije voditi dnevni red, a razumijevanje koje vjeruje u Evropsku uniju biti jako do mjere da odredi i predsjedavanje Evropskom komisijom“, kazao je Sirakaya.

Proces integracije Turkiye u EU

Zafer Sirakaya je u razgovoru s novinarom Anadolu također kazao da se pogled Turkiye na Evropsku uniju nije nimalo promijenio već 50 godina i da se put Turkiye nastavlja u evropskom pravcu.

Naglasio je da je Ankara jasno kazala da su bilo kakvi dvostruki standardi prema Turkiye neprihvatljivi.

“Izbijanjem rusko-ukrajinskog rata smo imali priliku da se još jednom uvjerimo koliko je Turkiye važna u sigurnosnom smislu. Vidjelo se da je Turkiye nezaobilazna u pogledu energetskih koridora. Shvatilo se da je prisustvo Turkiye ovdje izuzetno vrijedno i po pitanju migracijske politike. Ukoliko Evropa želi da postane politički gigant, to nije moguće bez Turkiye. Tačka do koje smo došli je izuzetno važna u smislu pokazivanja da je Turkiye upravu. Turkiye će nastaviti svoje bilateralne dijaloge i u budućnosti i kao suverena država štitiće prava svojih građana i građana Evrope“, poručio je Sirakaya.

Sirakaya je rekao da su turski državljani koji žive u Evropi, od kojih su mnogi dvojni državljani, postali vrlo svjesni u pogledu važnosti političkog učešća.

Dodao je da je turska zajednica u Evropi pokazala veliki interes i za protekle izbore za Evropski parlament.

Izrazivši uvjerenje da će građani Turkiye naći mjesto u političkim partijama u okruženju gdje je politička svijest na višem nivou, Sirakaya je dodao da će ti ljudi moći da dosljedno zastupaju interese i opravdaju očekivanja svoje zajednice.