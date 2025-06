U sistem izdavanja e-dozvola u oblasti građenja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je pokrenula Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), danas su se uključili bosanskohercegovački gradovia Bihać i Žepče, a riječ je o efikasnom i jednostavnom sistemu od kojeg će profitirati i građani i kompanije.

U Sarajevu je danas potpisan Memorandum o razumjevanju između USAID-a, Grada Bihaća i Općine Žepče, koji su se ova dva grada pridružili pilot projektu sistema izdavanja e-dozvola u oblasti građenja.

Direktorica misije USAID-a u BiH Courtney Chubb je na konferenciji za novinare kazala kako se Bihać i Žepče danas pridružuju općinama Centar i Tešanj, koji su već dio ovog programa. Pojasnila je koje su to koristi ovog programa.

“Radi se o daleko efikasnijem sistemu, koji će od predaje zahtjeva pa sve do njegovog odobravanja teći elektronskim putem. To znači da građani više neće morati da šetaju od zgrade do zgrade različitih službi, neće morati čekati u redovima da izvade sve neophodne dokumente, sve će se odvijati online”, pojasnila je Chubb.

Ono što je također vrlo važno jest što ovaj sistem štedi vrijeme građana.

“Radi se o efikasnom i jednostavnom sistemu od kojeg će profitirati i građani i kompanije. Vrijeme koje uštedimo sada možemo posvijediti novim projektima, a novi projekti znače ekonomski rast, a ekonomski rast otvoranje novih radnih mjesta. Sistem izdavanja elektronskih dozvola u oblasti građenja je transparentan, i građanima i državnim službenicama na jednak način će omogućiti da prate korake izdavanja dozvole. Samim tim smanjuje se i prostor za korupciju", pojasnila je Chubb.

Ono što je također naglasila jeste da za uspješan rad u sistemu izdavanja elektronskih dozvola u oblasti građenja potrebno je imati ažurirane i moderne zakone. Pohvalila je Zeničko-dobojski i Unsko-sanski kanton koji su već usvojili zakonske okvire neophodne za izdavanje elektronskih dozvola i samim tim podržali ovaj proces.

"Dva su koraka trenutno pred nama. Prvi je modernizacija zakonodavstva na državnom nivou. I u ovom trenutku pozivam institucije na državnom nivou da to učine što prije, da se digitalni potpis učini dostupnim i povoljnim za građane. Druga stvar na koju želim skrenuti pažnju jeste da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine konačno usvoji novi zakon u prostornom planiranju i korištenju zemljišta. Na taj način ćemo moći početi sa pilotiranjem novih projekata u novim općinama i građanima donijeti ono što im treba. A to je bez čekanja u redovima i izbacujemo mogućnost korupcije.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić zahvalio je američkoj vladi i agenciji USAID koji su pokrenuli projekat.

Kazao je kako je iz perspektive jedne lokalne zajednice koja se svakodnevno bavi izdavanjem različitih dozvola, posebno u oblasti građenja, urbanističkih i građavinskih dozvola, značajan projekat iz više razloga.

“Za nas to svakako predstavlja mogućnost da na neki način ubrzamo procese za koji su svi građani svjesni da u najboljim slučajevima traju i nekoliko mjeseci, a u onim najgorim čak i nekoliko godina. Siguran sam da će kroz projekat e-dozvole ti procesi biti značajno ubrzani, da će vrijeme čekanja na izdavanje potrebnih dozvola biti značajno skraćeno i da ćemo omogućiti našim sugrađanima da puno brže dođu do svojih dozvola”, rekao je Sedić.

Mato Zovko, načelnik Općine Žepče, istakao je kako su se rado odazvali na pismo USAID-a za uključenje u projekat.

“Vidjeli smo da je cilj ovoga projekta da skratimo i olakšamo postupak prije svega svim našim građanima, a onda također i poduzetnicima, da im uštedimo i vrijeme i novac”, rekao je Zovko.

Dodao je kako vjeruje da svaki dobro i profesionalno odrađen projekat otvara vrata za sljedeće, te kako vjeruje da će njegova općina uspješno implementirati I ovaj USAID-ov projekat.

U Sarajevu je danas održana i panel diskusija na temu: "Pravni okvir kao osnov za korištenje za e-dozvole u oblasti građenja u Federaciji Bosne i Hercegovine"