Povodom 25. godišnjice oslobođenja Kosova održana je svečana sednica Skupštine Kosova, kojoj su prisustvovali brojni gosti iz inostranstva.

Skupština je počela intoniranjem kosovske i albanske himne, te minutom tišine za sve poginule za slobodu Kosova.

Sednici su prisustvovali predsednik Albanije Bajram Begaj, predsednica Skupštine Albanije Lindita Nikolla, bivši generalni sekretar NATO-a Lord George Robertson, bivši šef privremene Misije OEBS-a na Kosovu ambasador William Walker, bivša predsednica Švajcarske Michel Kalmi-Rey, bivši predsednik Hrvatske Stjepan Mesić, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske Mate Granić, porodica komandanta OVK-a Adema Jasharija, porodice palih boraca, veterani i invalidi OVK-a, ambasadori, predstavnici kosovskih institucija i civilnog društva.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u govoru da oslobođenje Kosova 1999. godine nije samo vojna pobeda NATO-a i kapitulacija Srbije, već i trijumf ljudskog duha nad tiranijom i dobra nad zlom. Osmani je kazala da Kosovo zaslužuje članstvo u vojnoj organizaciji NATO, 25 godina nakon oslobođenja uz pomoć NATO-a.

„Ulazak u NATO na Kosovo, juna 1999, bio je dokaz snage međunarodne solidarnosti i univerzalne vere naroda da bude slobodan. Sloboda je više od reči, sloboda je srž našeg bića, vazduh koji dišemo, snovi koje smo se usuđivali da sanjamo, budućnost kojoj smo težili i za koju su se borili i dali živote naši oslobodioci”, kazala je Osmani.

Predsednik Skupštine Kosova Glauk Konjufca rekao je da je srpski režim imao za cilj da istrebi albanski narod, te da se istina ne sme zaboraviti.

“Setimo se prošlosti, ne zaboravimo istinu, ne znači da nećemo mir. Želimo da se nepravda i okupacija više nikada ne ponove”, istako je Konjufca.

Premijer Kosova Albin Kurti naglasio je da je 25 godina, od oslobođena do danas, period u kome je kosovski narod živeo najslobodnije, slobodnije nego ikada u svojoj istoriji. Kurti je kazao da Kosovo želi obostrano priznaje sa susednim državama, bez napada i diskriminacije.

“Iz istorije treba izvući pouke, kao što smo to činili od tada do danas. a to se najbolje razume po geopolitičkom i geostrateškom poređanju naših zemalja danas. Kao i tada i sada, Srbija stoji uz Rusiju, kao što Rusija stoji iza mnogih akcija Srbije. A naša država Kosovo, i njen narod zajedno sa Albanijom, kontinuirano je jačao svoje veze i savez sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Velikom Britanijom, sa Nemačkom i Turkiye, sa Francuskom i Italijom i sa zemljama drugih zapadnih partnera. Evropska unija je naša ciljna politička porodica, dok je NATO naša vojna sudbina”, kazao je Kurti.

Albanski predsednik Bajram Begaj je istakao da su Albanija i Kosovo dve države, ali jedan narod i jedan jezik, te da treba da budu zajedno, jedni uz druge.

“Albanska država oseća zadatkom i misijom da podrži svaki napor kosovske Vlade i institucija da faktorizuju Republiku Kosovo kao državu koja poštuje ljudska prava i slobode i sledi evroatlanski duh”, rekao je Begaj.

Bivši hrvatski predsednik Mesić u svom obraćanju je istakao da je na Kosovu sprečan masovan zločin intervenciom međunarodne zajednice. Kazao je da potreba za anagažovanjem međunarodne zjednice u regiji još uvek postoji, ne samo na Kosovu nego u Bosni i Hercegovini. Mesić je ocenio da regija mora biti spremna da se suoči sa novim izazovom, koji su stari, ali rezidajnirani u nove.

“Mogu slobodno reći da je arhitektura granica u regiji završena proglašenjem nezavisnosti Republike Kosova, ali nažalost još uvek postoje pretnje i opasnosti od takozvanih velikodržavnih projekata. Mir i stabilnosti moraju biti naša svetinja, koji moraju osigurati prosperitet svih nas. Najbolji odgovor za sve izazove i pretnje je evroatlanska perspektiva regije”, kazao je Mescih.

Istakao je da je pozitivan primer, susedne Severna Makedonija koja je postala punopravna članica NATO-a, a Albanci iz te zemlje su odigrali važnu ulogu u tom procesu. Mesić je naveo da je Kosovo nesporno čimbenik mira i stabilnosti, te je izrazio uverenje da će mnogo brže napredovati u odnosu na druge države regije.

Povodom 25 godina od oslobođenja Kosova, održaće se i parada Kosovskih bezbedonosnih snaga na bulevaru Majka Tereza u centru Pristine. U poslepodnevnim satima najviši državni vrh Kosova priređuje svečani prijem, dok će večeras u Prištini biti održan koncert na otvorenom.