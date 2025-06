Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da, kao zemlje G7, ne smatraju ozbiljnim prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina u vezi s uslovima prekida vatre s Ukrajinom.

Scholz je dao izjavu njemačkom javnom servisu ZDF nakon Samita G7 čiji je domaćin bila Italija.

Navodeći kako je uvjeren da će paket pomoći od 50 milijardi dolara obećan Ukrajini na Samitu G7 ovoj zemlji biti isporučen do kraja godine, Scholz je naveo da su se mjesecima pripremale i nastojala pronaći rješenja za pružanje stalne podrške Ukrajini, i da je sada jasno da će Ukrajina dobiti tu podršku.

"Ovo je ujedno i poruka svim zemljama da postoji način da se ova podrška organizira. Ovo je poruka (ruskom predsjedniku Vladimiru) Putinu da ne bi bilo u redu računati na smanjenje podrške", rekao je Scholz.

Odgovarajući na pitanje kako je na Samitu G7 primljen Putinov prijedlog o uvjetima prekida vatre s Ukrajinom, Scholz je rekao:

"Svi znaju da to nije ozbiljan prijedlog, ali da ima veze s mirovnom konferencijom koja će se održati u Švicarskoj. Putin je otkrio i šta mu je zaista bitno. A to je osvajanje zemlje na klasičan imperijalistički način. Da bi to postigao, upotrijebio je veliku vojnu silu, započeo brutalan rat i pristao na smrt ili teško ranjavanje 100.000 ruskih vojnika zarad svog imperijalističkog sna. Stoga, ovo nije prijedlog koji će funkcionirati."

Njemački kancelar Scholz istaknuo je kako u Ukrajini treba postići pravedan mir i Ukrajina treba djelovati u skladu sa svojim interesima.

Povodom optužbi da Njemačka onemogućuje napredak u pregovorima o novom paketu sankcija koje EU planira protiv Rusije, Scholz je rekao: "Ne, mi ih (sankcije) ne blokiramo."

Kremlj: Reakcija Zapada na Putinov mirovni prijedlog o Ukrajini nekonstruktivna

Kremlj je u subotu nazvao "nekonstruktivnom" reakciju zapadnih zemalja na mirovni prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina o Ukrajini.

U intervjuu ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da je bilo dosta komentara sa Zapada u vezi s Putinovom inicijativom, međutim, uglavnom "nekonstruktivnih".

"Ogroman broj. Zvanične reakcije, službene izjave, nekonstruktivne prirode", kazao je.

Putin je u petak ponudio Ukrajini mir pod četiri uslova: da Ukrajina povuče svoje trupe iz regiona Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja, da se složi s teritorijalnim dobicima Rusije, potvrdi njen neutralni status i ukinu se sve antiruske sankcije Zapada.

Ukrajina i Zapad odbacili su prijedlog, nazvavši ga "nerealnim".