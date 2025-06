U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je na Arefatu održan centralni program za hadžije iz Bosne i Hercegovine, koji na ovom mjestu borave zajedno s milionima hadžija iz cijelog svijeta.

Ovom prilikom obraćajući se bosanskim hadžijama reisul-hudžadž Nusret-ef. Abdibegović ukazao je na poruke boravka na Arefatu.

"Nalazite se na platou Arefata. Dan Arefata je vremenski period, a Arefat je prostorno određenje. U tom kontekstu, tražite sebe u vremenu i prostoru, jer, čovjek koji se izgubi u vremenu i prostoru, on je zalutao. Vi koji ste danas na Arefatu, čini mi se da ste na pravom putu", kazao je Abdibegović, prenijela je MINA.

Naglasio je da je Arefat potvrda tevhida te da su to sve hadžije, svojim dolaskom na hadž, i posvijestile.

"Na Arefat se dolazi samo radi Boga, to je čistoća vjere. Arefat je naša predaja Bogu. Na Arefat dolaze ljudi iz svih krajeva svijeta, Arefat čuva vjeru. Najvažnije je da smo danas tu, i svi smo tu da svjedočimo Boga, da se predamo Bogu, da smo tu da nosimo vjeru iz svog zavičaja, da se spoji s vjerama drugih iz svih krajeva svijeta", poručio je, između ostalog, Abdibegović.

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad-ef. Hadžić u svojoj poruci hadžijama kazao je da je ovo sveto mjesto i sveti dan te ih je pozvao da iskoriste vrijeme boravka na Arefatu u ibadetima i dovama.

"Nalazimo se među Allahovim odabranim robovima koji su u najodabranijem danu došli na ovo mjesto, da mogu Allahu uputiti dovu. Iskoristite ovaj dan, dovite Allahu za ono što vam treba. Sjećam se svog hadža, možda je to bila 1995. godine, nisam uputio dovu, ali jesam pomislio, jesam uzdahnuo. Hafiz Ismet-ef. Spahić, reisul-hudžadž, je tada držao govor, a ja sam pomislio, Dragi Allahu hoću li ja ikada govoriti na Arefatu, i evo nakon skoro 30 godina Allah me je počastio da govorim na ovom mjestu, da se obratim Allahovim gostima. Iskoristite ovaj dan, budite uporni u svojim dovama, Allah će to uslišati", kazao je.

Glavni vodič Izet-ef. Čamdžić kazao je da će za milione muslimana Arefat biti preporod, ali i čvrsta odluka da će u svim danima koji dolaze biti bolji.

"Svako od nas treba da učini da naredne godine arefatski dan bude radost ummetu. Na Arefatu smo, došli smo da svedemo račun sa sobom. Ko je na Arefat došao da nađe hadž, on će naći sve", istaknuo je Čamdžić.

Program je moderirao Mensur-ef. Pašalić, koji se brine o organizaciji vjerskog programa za bh. hadžije. On je naglasio da su uloženi veliki napori i da su prethodile velike i temeljite pripreme, kako bi sve bilo organizovano na najvišem mogućem nivou.

Arefatska dova, i Dova za domovinu, bit će proučena večeras u 18 sati.

Boravak na Arefatu je obaveza svakog hadžije, sastavni dio obreda hadža te se sve hadžije dan uoči Kurban-bajrama, okupe na ovom mjestu.