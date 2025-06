Teretni voz naleteo je u ponedeljak na putnički voz u istočnoj indijskoj državi Zapadni Bengal, pri čemu je poginulo najmanje pet ljudi, a nekoliko ih je povrijeđeno.

Akcije traženja i spašavanja su u toku.

Glavna državna ministrica Mamata Banerjee rekla je da se teretni voz sudario sa Kanchanjunga Expressom u državnom okrugu Darjeeling. Navela je da su na licu mjesta ljekari, ekipe za reagovanje u katastrofama i vozila hitne pomoći.

Policajac Abhishek Roy, koji se nalazi na licu mjesta, rekao je televiziji New Delhi da je do sada potvrđeno da je pet osoba poginulo, a da ih je 25 povrijeđeno u sudaru, koji se dogodio u blizini stanice New Jalpaiguri.

Kanchanjunga Express je svakodnevni voz koji povezuje državu Zapadni Bengal s gradovima na sjeveroistoku. Često ga koriste turisti koji putuju do brdske stanice Darjeeling, popularne u ovo doba godine.

Više od 12 miliona ljudi dnevno se vozi s 14.000 vozova širom Indije. Unatoč naporima Vlade da poboljša sigurnost u željezničkom saobraćaju, nekoliko stotina nesreća godišnje se dogodi na indijskim željeznicama. Za većinu se kao razlog navodi ljudska greška ili zastarjela signalna oprema.

Prošle godine u željezničkoj nesreći u istočnoj Indiji poginulo je više od 280 ljudi u jednoj od najsmrtonosnijih željezničkih nesreća u zemlji u posljednjih nekoliko decenija.