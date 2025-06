Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme s temperaturom do 40 stepeni Celzija, a od vikenda mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina.

"Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni", saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prvog dana vikenda veći dio dana preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Usljed razvoja konvektivne oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 18 i 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38 stepeni.

U nedjelju, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni.

U ponedjeljak, u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29, na jugu zemlje do 33 stepena.