Šef Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) Philippe Lazzarini je naglasio nedostatak sredstava, rekavši da agencija ima sredstva do kraja augusta.

Lazzarini je na konferenciji za novinare u Ženevi rekao da misli na redovni budžet, koji je "kičma" organizacije koja ima 30.000 zaposlenih.

"Imamo gotovinu do kraja augusta, a u suštini, još uvijek imamo manjak od oko 100 do 140 miliona dolara da stignemo do kraja godine", rekao je Lazzarini.

Govoreći o finansiranju hitnih apela, Lazzarini je kazao da se na okupiranoj palestinskoj teritoriji finansiraju sa 15 do 18 odsto, dok se u Siriji finansiraju sa oko 15 odsto.

"To je nedovoljno, što nas sprečava, na primjer, da vršimo distribuciju novca ili distribucije hrane u Siriji i Libanu i u Gazi", rekao je Lazzarini.

Šef UNRWA-e sljedeći donatorski događaj u New Yorku 12. jula vidi kao priliku za primanje novih priloga.

“Agencija je proporcionalno manje finansirana u svom redovnom budžetu nego u ovo doba prošle godine“, naveo je Lazzarini.