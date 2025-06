Ovo je prvi put u historiji Sjedinjenih Država da su se suočili aktuelni i bivši predsjednik države.

Biden i Trump se nisu rukovali uoči početka debate.

Kandidati su se međusobno optuživali za iznošenje neistinitih tvrdnji o temama koje se kreću od boračkih pitanja i bezbjednosti granice do stanja američke ekonomije i inflacije, javlja Glas Amerike (VOA).

Trump je više puta napao Bidena zbog njegovog upravljanja ekonomijom i njegovog inostrane politike. Aktuelni predsjednik je isticao Trumpove nedavne krivične presude i to što smatra da republikanski kandidat "prijetnja demokratiji".

Činilo se da je Biden u nekoliko momenata izgubio tok misli, a imao je problema i sa promuklim glasom, što je, kako su naveli poslije iz njegovog izbornog štaba, posljedica prehlade.

Gotova sva istraživanja javnog mnijenja prethodnih sedmica i mjeseci ukazuju da će izbori 5. novembra biti veoma neizvjesni.

Predsjednik Joe Biden je rekao da sumnja da će Donald Trump prihvatiti rezultate izbora 2024. ako izgubi, nazivajući bivšeg predsjednika "cmizdravcem".

"Ne može da podnese poraz", rekao je Biden. "Nešto je puklo u vama kada ste posljednji put izgubili".

Upitan da li će priznati rezultate izbora, bez obzira ko pobijedi, Trump nije direktno odgovorio. Nekoliko puta je napomenuo da bi prihvatio rezultate "ako budu fer, legalni i dobri izbori", ali je osudio političko nasilje kao "potpuno neprihvatljivo".

Biden je rekao da mu je Trump ostavio urušenu ekonomiju, uz rastuću nezaposlenost. "Morali smo ponovo da sastavimo stvari", rekao je on i dodao da su stvari bile "užasne" pod Trumpom i da on "uopšte nije mnogo uradio", a nekoliko puta je upotrebio riječ "haos".

Trump je odgovorio da su Sjedinjene Države imale "najveću ekonomiju" kada je on bio na vlasti. "Pogodio nas je COVID-19, a kada je to uradio, potrošili smo neophodan novac da ne bismo završili u velikoj depresiji".

"Sve je bilo dobro", naveo je Trump, prije nego što je napao Bidena zbog njegove COVID politike i ekonomskog programa.

Biden je kazao da za njegovog mandata američki vojnici nisu ginuli nigdje u svijetu, dok je Trump naveo da je povlačenje trupa iz Afganistana bio "najsramotniji dan u historiji života naše zemlje".

Govoreći o abortusu, Biden je rekao da je ukidanje presude Roe protiv Wadea bila "užasna stvar". "Ogromna većina ustavnih stručnjaka naučnika podržala je Roe protiv Wadea kada je to odlučeno", rekao je Biden.

On je kazao da je abortus odluka žene u razgovoru sa njenim doktorom i obećao da će vratiti presudu Roe protiv Wadea ako bude ponovo izabran. "Nijedan političar ne bi trebalo da donosi tu odluku".

Trump je rekao da ne bi blokirao lijekove za abortus, napominjući da je Vrhovni sud samo potvrdio pravo na lijekove.

On je ponovio da svi žele da države odluče trebali li abortus da bude legalan. "Svaki naučnik... želio je da se to vrati u države. Sada države to rade."

Govoreći o migrantima, Biden je kritikovao Trumpovu administraju zbog razdvajanja porodica koje su se desile tokom njegove administracije. "Sada ste u situaciji da 40 posto ljudi ilegalno prelazi granicu. To je bolje nego kada je napustio funkciju", dodao je on.

Trump je kazao da su Bidenova imigraciona politika i politika "otvorenih granica" doprinijele porastu kriminala. "Moramo da izbacimo mnogo ovih ljudi i moramo to brzo, jer će uništiti našu zemlju", kazao je on.

O inostranoj politici prvi je govorio Trump, rekavši da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio da izvrši invaziju jer je video koliko je Bidenov tim nesposoban tokom izlaska iz rata u Afganistanu. Kada je Putin to video, rekao je: 'Znate šta, mislim da ćemo ući' ", kazao je Trump.

Na pitanje o Gazi je odgovorio da Izrael treba da "dovrši posao" i da sukoba ne bi bilo da je on predsjednik SAD-a.

Biden je optužio Trumpa da je rekao Putinu da radi "šta god hoće", što je ovaj demantovao. Aktuelni šef države je kazao da je Vladimir Putin "ratni zločinac" koji želi da ponovo uspostavi dio "stare sovjetske imperije".

"Mislite li da želi da stane tamo [Ukrajina]?... šta mislite šta se dešava sa Poljskom, Bjelorusijom, tim zemljama NATO-a?".

Biden je izvukao svoju prepoznatljivu frazu kada ga je Trump okrivio za rusku invaziju na Ukrajinu.

"Nikad u životu nisam čuo toliko gluposti", rekao je Biden.

On je naveo i da je Hamas jedini koji ne želi da se završi rat u Gazi, ponovivši snažnu podršku Izraelu uz konstataciju da moraju da vode računa o civilnim žrtvama.

Biden je rekao da je Trump "ohrabrio" izgrednike 6. januara 2021. da upadnu u washingtonski Kapitol. On kaže da bivši predsjednik nije ništa preduzeo "tri sata", dok ga je tadašnji potpredsjednik Mike Pence "molio" da nešto uradi, da pozove da se zaustavi i prekine. "Umesto toga, govorio je da su ti ljudi veliki patriote Amerike", kazao je Biden i dodao da izgrednici treba da budu u zatvoru i da odgovaraju.

Trump je branio svoje postupke tokom nereda 6. januara u zgradi Kapitola, kada su njegove pristalice upale u zgradu u pokušaju da spriječe mirnu primopredaju vlasti posle poraza na izborima.

Kao odgovor, Trump je kazao da je reputacija SAD-a pretrpjela pod Bidenom – ali u početku nije direktno reagovao na pitanje o samom danu upada. "Rekao sam 'mirno' i 'patriotski' ", dodao je Trump.

Biden je pomenuo i nedavnu odluku suda kojom je Trump krivično osuđen u New Yorku po 34 tačke za falsifikovanje poslovnih zapisa. "Postoji samo jedna osoba koja je osuđena za krivično djelo i ja sad gledam u nju", naveo je on.

Biden je dodao da Trump ima "moral ulične mačke" u vezi sa njegovom navodnom vezom sa Stormy Daniels, bivšom porno glumicom, što Trump negira.

Trump je pokušao da pojasni svoje obećanje da će "krenut na svoje političke protivnike" ako postane predsjednik, navevši da će njegova odmazda ponovo učiniti SAD uspješnom nacijom.

Trump je pomenuo i nedavnu krivičnu presudu protiv Bidenovog sina Huntera i sugeriše da bi predsjednik Biden takođe trebao da bude osuđen za zločin "čim ode sa funkcije" zbog svog "užasnog" ponašanja kao predsjednika.

"Ovaj čovjek je zločinac", kazao je Trump o Bidenu. "Nisam učinio ništa loše", odgovorio je Biden.

Upitan da prokomentariše zabrinutost birača zbog njegovih godina, Biden je kazao: "Ovaj čovjek je tri godine mlađi i mnogo manje kompetentan".

Uslijedio je Trumpov odgovor koji je kazao da je veoma uspješno uradio dva kognitivna testa kognitivnih sposobnosti.

Trump je optužio Bidena da nije učinio dovoljno da oslobodi Evana Gershkovicha, novinara Wall Street Journala kojem se sudi u Rusiji po optužbama za špijunažu.

Trump je rekao da će ga osloboditi prije nego što uopšte preuzme dužnost ako pobijedi na predsjedničkim izborima. "Čim pobijedim na izborima, oslobodit ću tog novinara", kaže Trump.

Govoreći o klimatskim promjenama, Trump je rekao da "želi čist vazduh i vodu". "I imali smo ih", istakao je on, tvrdeći da je njegova administracija imala "najbolje ekološke brojke ikada".

Biden se usprotivio Trumpovim tvrdnjama, ističući da su Sjedinjene Države povukle iz Pariskog klimatskog sporazuma pod bivšim predsjednikom.

Udruženje dopisnika iz Bijele kuće saopštilo je da je CNN odbio više zahtjeva za uključivanje reportera u studiju tokom prve predsjedničke debate između aktuelnog predsjednika Bidena i republikanskog rivala Trumpa.

Novinarska grupa, koju čine predstavnici velikih novinskih organizacija, uključujući Reuters, prati predsjednika na stranim i domaćim putovanjima i obično ima pristup svim događajima na kojima on govori ili se pojavljuje u javnosti kako bi javnost u SAD-u bila informisana.

Izuzetno je rijetko da im se zabrani učešće na nekom događaju u Sjedinjenim Državama.

"WHCA je duboko zabrinuta što je CNN odbio naše ponovljene zahtjeve da u studiju budu i pripadnici novinarskog pula iz Bijele kuće", rekla je predsjednica Udruženja dopisnika iz Bijele kuće, Kelly O'Donnell.

"Ovi novinari su tu da vide šta se govori i radi kada su mikrofoni i kamere isključeni, i da obezbijede nezavisno posmatranje", napisala je ona, sa dužnostima "odvojenim od produkcije debate kao vijesti".

O'Donnell je rekla da su predstavnici oba izborna štaba pristala na zahtjev Udruženja, prenosi Radio Slobodna Evropa.