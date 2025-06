Stručnjaci za Bliski istok imaju niz mišljenja o prirodi odnosa saudijskog prijestolonasljednika i premijera Mohammeda bin Salmana (MBS) s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohammedom bin Zayedom (MBZ). Neki komentatori smatraju da je navodni razdor između ove dvojice arapskih lidera toliki da će njihove zemlje uskoro prestati biti saveznice, dok drugi ističu sastanak dvojice lidera prošlog mjeseca u istočnoj Saudijskoj Arabiji kao znak da nema ozbiljnih tenzija.

Realnost je vjerovatno negdje između.

Iako je malo vjerovatno da će se regionalne veze između dvije države prekinuti - kao što su to učinili s Katarom 2017. - Rijad i Abu Dabi imaju različite prioritete, pozicije i interese što je stvorilo komplikacije.

Od pitanja normalizacije odnosa sa Izraelom do određenih sukoba u Africi kao što je građanski rat u Sudanu, interesi Saudijske Arabije i Emirata se ne poklapaju, tako da prirodno postoje neka trvenja u bilateralnim poslovima. Postoji i sve ozbiljnija ekonomska konkurencija između ove dvije države Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC) jer obje vode svoje planove razvoja i ekonomske diverzifikacije.

Srdačni odnosi

“Kao viša stranka između ova dva lidera, [MBZ] očekuje da će se prema njemu odnositi s poštovanjem, zbog čega se pojavljuju periodične nesuglasice,” objasnio je Joseph A. Kechichian, viši saradnik Centra King Faisal u Rijadu, u intervjuu za TRT World.

MBZ je regionalni lider koji voli postavljati trendove i afirmirati svoj utjecaj na međunarodnoj sceni. Pitanja o tome kako će se razvijati njegov odnos s MBS-om dok se mladi i samouvjereni saudijski vođa uzdiže i savija svoje mišiće kao de facto vladar najveće zaljevske arapske monarhije dosljedno su podsticala zanimljive, iako pomalo spekulativne debate.

"Po mojoj procjeni, najbolji način da se opiše odnos između dvije države u ovom trenutku je da je to mješavina srdačnosti, napetosti i pragmatizma", rekao je Aziz Alghashian, saradnik na projektu Sektarijanstvo, Proksi i Desektarijanizacija na Univerzitet Lancaster, rekao je za TRT World.

Tenzije između MBS-a i MBZ-a ne predstavljaju “gorko rivalstvo”, smatra Hussein Ibish, viši stalni naučnik na Institutu arapskih zaljevskih država u Washingtonu. Umjesto toga, opisao ih je kao dio „ograničenog i upravljivog konkurentskog odnosa“ koji je zdraviji od „iluzije dominacije i podređenosti“ koju su Saudijska Arabija i UAE gurali u periodu nakon 2011. godine kada je došlo do ispadanja iz arapskog proljeća previranja i oružani sukobi podsticali su nestabilnost širom arapskog svijeta.

"Ali ispod furnira svojevrsnog jedinstva 'bez dnevnog svjetla' krio se neriješen konkurentski odnos koji odražava realnost ekonomske, političke, pa čak i vojne moći u Zaljevu", dodao je Ibish.

Godine 2021. vlasti u Rijadu počele su zahtijevati od stranih firmi koje su prisutne u Saudijskoj Arabiji da svoje sjedište uspostave u Kraljevini do 2024. Iako je rukovodstvo u Saudijskoj Arabiji signaliziralo kako je to dio strategije usmjerene na osiguranje stvarne dugoročne posvećenosti razvoj zemlje, predstavlja izazov za poziciju UAE kao zemlje GCC-a u kojoj većina stranih kompanija koje posluju u Zaljevu ima sjedišta.

Jemen, izvor svađe

U pogledu sigurnosne arhitekture Arapskog poluotoka, Jemen je najveći izvor nesuglasica između Saudijske Arabije i UAE.

Počevši od marta 2015. godine, Rijad i Abu Dabi zajedno su predvodili arapsku vojnu koaliciju koja je imala za cilj da preokrene uspjehe Huta iz 2014/15. Ali nekoliko godina nakon te kampanje, vodstvo Emirata je prepoznalo koliko je to postalo katastrofalno i promijenilo kurs.

U 2019. Ujedinjeni Arapski Emirati su službeno povukli svoje snage iz Jemena i počeli se fokusirati na utjecaj na krajolik južnog Jemena putem zamjenskih nedržavnih aktera. To je podrazumijevalo da UAE podržava različite jemenske grupe kao što je Južno prijelazno vijeće (STC) dok pušta Saudijsku Arabiju da se bori protiv Huta u Sjevernom Jemenu.

“Činjenica je da su UAE [i] Saudijska Arabija ušli u Jemen na prvom mjestu s različitim ciljevima, vodeći različite, ali preklapajuće ratove i različite ideološke okvire. Vremenom je to postalo očiglednije nego što je bilo [na] početku, a tako je i sada“, rekao je Ibish.

Ne može se poreći da su takvi sukobi interesa između Saudijske Arabije i UAE u odnosu na Jemen stvorili dinamiku na terenu koja služi interesima Huta i, šire, interesima Irana. Nedostatak usklađenosti između Rijada i Abu Dabija bio je ogroman faktor koji doprinosi slabosti i neefikasnosti Predsjedničkog vijeća rukovođenja (PLC), koje je tijelo na čelu međunarodno priznate vlade Jemena, kada je u pitanju obračun s Hutima.

STC koji sponzorira UAE protivi se elementima u Jemenu koje podržava Saudijska Arabija i koji vjeruju u jedinstvo sjevera i juga. Kako je Kechichian objasnio, podrška Abu Dhabija STC-u, koji poziva na ponovno uspostavljanje nezavisne države Južnog Jemena koja je ranije postojala od 1967. do 1990., dovela je do "ozbiljnih odstupanja" između saudijske i emiratske vanjske politike u odnosu na Jemen, što je podstaklo „stalna pat-pozicija u toj nesretnoj zemlji“.

Dva partnera GCC-a podržavaju različite jemenske grupe koje, za sve praktične svrhe, održavaju trenutnu fragmentaciju, objašnjava Kechichian. Dodajući, čini se da Rijad i Abu Dabi nisu spremni da ostave po strani svoje razlike i podrže jedno vodstvo koje može poraziti Hutije, održati jemensko jedinstvo i uložiti u njegovu obnovu.

Veena Ali-Khan, istraživačica Jemena i Perzijskog zaljeva, rekla je za TRT World: „Još uvijek postoje glasine da [UAE] pokušava da preuzme kontrolu nad lukom Aden preko Dubai Ports World. Što je još važnije, oštre podjele i dalje postoje unutar snaga anti-Huti bloka, uz rastući animozitet između snaga STC i Amalika, za koje se navodno pretpostavlja da su na istoj strani. Iskreno rečeno, suprotstavljeni programi Saudijske Arabije i UAE u Jemenu još uvijek doprinose fragmentaciji PLC-a.”

Ipak, do sada su Rijad i Abu Dabi uspjeli da spriječe svoje sukobljene interese u Jemenu da podstaknu neku sveopštu krizu u bilateralnim poslovima, čak i ako su neki komentatori godinama sugerirali da se savez Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pogoršava.

Umjesto toga, oni su se “pokazali vješti u razdvajanju svojih rivalstava – posebno kada je situacija sa njihovim savezničkim snagama na terenu dostigla tačku ključanja”, komentirao je Ali-Khan.

Saudijski udjeli u Južnom Jemenu

Saudijsko rukovodstvo smatralo bi ili de facto ili de jure povratak na podelu Jemena katastrofalnim. Postoje različiti razlozi, uključujući i činjenicu da Rijad ne vjeruje da bi mogao dati dovoljan utjecaj u nezavisnoj državi u južnom Jemenu koja bi se mogla ponovo pojaviti u budućnosti. Međutim, kreatori politike u Rijadu mogu biti ostavljeni u poziciji da moraju maksimalno iskoristiti secesiju u Južnom Jemenu. „Mislim da bi [saudijski zvaničnici] jednostavno morali da prihvate da je to svršen čin, ali im se to ne bi svidjelo. To nije u njihovim interesima. Ako mogu učiniti bilo šta da osiguraju da se to ne dogodi, učinit će,” komentirao je Ibish.

Drugi stručnjaci se slažu. "Iako je, hipotetički, Južni Jemen u nastajanju predstavljao bi ozbiljne izazove za Rijad koji vjerovatno neće prihvatiti nikakve secesionističke snage na Arapskom poluostrvu, nešto što GCC - vjerovatno - ne bi volio vidjeti", rekao je Kechichian za TRT World.

Ali ako dođe do takve podjele Jemena, bilo formalnog ili neformalnog, Rijad bi vjerovatno pažljivo reagovao kako bi izbjegao nepotrebno pogoršanje ili kompliciranje tenzija koje bi se dodatno mogle odbiti protiv geopolitičkih sigurnosnih interesa Saudijske Arabije.

"Očekujem da će saudijska vladajuća elita procijeniti kako nezavisni Južni Jemen utiče na stabilnost na saudijskoj granici", rekao je Alghashian.

“Za Saudijsku Arabiju je postalo jasno da je spremna biti pragmatična u pogledu toga s kim ima posla. Uz to, ne vidim da Saudijci jednostavno sjede i dopuštaju STC-u da isključivo vlada na jugu. Stoga, ako se država Južnog Jemena ipak dogodi, to će značiti da će oba Jemena biti upravljana sferom saudijske konkurencije i UAE u godinama koje dolaze”, dodao je.

Regionalna dinamika i šira slika

Oštra konkurencija i visoki nivoi tenzija među državama GCC-a oduvijek su postojali. Ipak, kroz historiju su ove tenzije išle dalje ispod površine u vrijeme krize u regionu. To je danas slučaj usred izraelskog rata u Gazi, koji se proširio na Crveno more i mogao bi dovesti do potpunog rata u Libanu.

U tom kontekstu, vjerovatno je da će MBS i MbZ, kao pragmatični lideri, ublažiti i obuzdati tenzije između svojih zemalja u odnosu na Jemen; povući, ali ne riješiti. Nakon konačnog prekida vatre u Gazi i nasilja u Crvenom moru, Južnom Libanu i sjevernom Izraelu pod većom kontrolom, bit će važno pratiti kako se tenzije Rijada i Abu Dabija razvijaju vezano za budućnost Jemena.