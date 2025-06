Pothranjenost u Gazi dostigla je toliko očajnički nivo da majka sada pokušava prodati bubreg kako bi mogla prehraniti svoju djecu, ispričao je palestinski medicinski tehničar.

Dok Izrael nastavlja svoje nemilosrdne napade i onemogućavajući blokadu svih osnovnih zaliha, situacija je "sve gora i gora", rekao je za Anadolu Mohammed Samaana, koji dolazi iz Nablusa u Palestini i radi u NHS Belfastu.

“Jutros je jedna Palestinka govorila, a ja to prvi put čujem, da će prodati bubreg da prehrani svoju djecu, jer nema novca. Teško je doći do hrane i jedini način da prehrani svoje četvero djece je da proda bubreg”, rekao je on.

Različite humanitarne grupe i agencije Ujedinjenih nacija su u više navrata upozoravale na katastrofalne nivoe gladi i neuhranjenosti u Gazi zbog izraelskih ograničenja ulaska humanitarne pomoći.

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je prošle sedmice da su najmanje 34 osobe, uglavnom djeca, umrle od gladi, dok je Agencija UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) upozorila da je za više od 50.000 djece potrebno hitno liječenje zbog akutne pothranjenosti.

Samaana je rekao da i dalje postoje redovni izvještaji o umiranju više djece “jer Izrael uskraćuje humanitarnu pomoć i ne dozvoljava isporuke hrane ili lijekova u Gazu”.

On je naglasio da su roditelji najviše zabrinuti za svoju djecu, iako su im životi u svakom trenutku ugroženi.

“Ako su još živi, ​​ako nisu ubijeni u izraelskom bombardovanju, žele ih nahraniti na bilo koji način”, rekao je Samaana.

On je dodao: “U jednom trenutku su ih hranili hljebom od stočne hrane. Ono što je ova majka rekla naglašava ozbiljnost situacije”.

Strašne priče

Samaanini pokušaji da istakne brutalnost smrtonosnog rata Izraela u Gazi donijeli su mu priznanje u Sjevernoj Irskoj, gdje je nedavno dobio nagradu „Spirit of Feile“ na najvećem festivalu umjetnosti zajednice u zemlji.

„Čujemo mnogo stranih priča iz Gaze. Tijela mrtvih koji se ne mogu sahraniti i dalje leže u bolnicama, mnogo dana jer niko ne može do njih. Prijatelj mi je rekao da su nećaci i nećaka njegove žene, mala djeca, ubijeni u izraelskom bombardovanju i da nisu mogli doći do njih zbog bombardovanja”, ispričao je Samaana.

On je naglasio da bi svima trebalo biti jasno da se “narod Gaze suočava s genocidom”.

Prema njegovim riječima, osim bombama, Izrael ubija Palestince "uskraćujući im lijekove".

„Govorimo o 10.000 pacijenata sa rakom koji ne mogu da se liječe… Isto se može reći i za pacijente na dijalizi bubrega“, rekao je on.

Ispričao je još jednu situaciju.

“Postojala je žena koja je tražila pomoć jer njeno petogodišnje dijete ima rak i ona mora biti van Gaze kako bi se liječila od raka, ali ne može… To je smrtna kazna za mnoge ljude”, kazao je on.

Samaana je rekao da je Izrael sistematski gađao sve u Gazi, uništavajući više od 65 posto puteva i više od 85 posto zdravstvenih ustanova, zajedno sa hiljadama arheoloških nalazišta.

"To je napad i na kulturu. To je kulturni genocid... To je sveobuhvatni napad, tako da čak i ako se rat završi, ovi napadi se završe, ljudi nemaju od čega živjeti”, naglasio je on.

Objasnio je da je broj ubijenih mnogo veći jer se vodi evidencija samo o tijelima u bolnica, ali se ne računaju oni koji su zakopani bez evidencije.

Rekao je da se "oko 10.000 ljudi vodi kao nestalo" u Gazi, a pretpostavlja se da su mrtvi pod ruševinama.

Šutnja je saučesništvo

Samaana je rekao da nevoljnost zapadnih nacija da pozivaju na prekid vatre proizlazi iz njihovog saučesništva u izraelskom genocidu.

“Svjedočimo šutnji, a to je saučesništvo. Ako šutiš kada je nepravda, onda si saučesnik, učestvuješ u tome. Kada šutite, to znači odobravanje onoga što se dešava”, smatra on.

Rekao je da zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Njemačke i drugih ne samo šute, već “zapravo aktivno učestvuju u genocidu naoružavajući Izrael ili ga finansirajući ili osiguravajući političko pokriće”.

"Oni čak ne dozvoljavaju ljudima da govore protiv genocida", naglasio je on, navodeći primjere otpuštanja ljudi u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i drugim zemljama zbog podizanja glasa za Palestince.

Samaana je dodao da SAD treba da shvate da mir dolazi od pravde... i od provođenja međunarodnog prava i rezolucija UN-a.

„To ne dolazi iz raspoređivanja više tenkova, više bombi, više vojnika ili ograda. To dolazi od pravde. A pravda znači dati palestinskom narodu njihova osnovna ljudska prava, osnovna politička prava, pravo na samoopredjeljenje, pravo na nezavisnost i pravo na povratak svojim domovima“, dodao je on.