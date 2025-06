Katastrofalan nastup predsjednika SAD-a, Joea Bidena, u prvoj predsjedničkoj debati protiv njegovog potencijalnog republikanskog izazivača Donalda Trumpa, pojačao je zabrinutost zbog mentalne sposobnosti demokrata da vodi najjaču vojnu i ekonomsku silu na svijetu.

Biden će imati 82 godine nedugo nakon dana izbora u novembru, dok je Trump prošlog mjeseca napunio 78 godina – čime su postali dva najstarija kandidata ikada za američko predsjedništvo.

Iako Trumpov nastup u debati nije bio ništa bolji, jer je više puta iskrivljavao činjenice i izbjegavao ključna pitanja, pažnja je usmjerena na Bidena. Manje od sedmicu nakon debate u Atlanti, javna podrška za predsjednika SAD-a pala je na alarmantne nivoe, s tim da čak i članovi njegove stranke otvoreno pozivaju da se povuče iz trke.

Pred izbore 5. novembra, Bidenov nastup 27. juna izazvao je valove zabrinutosti među biračima u zemlji, jer je predsjednik djelovao kao da se bori da organizuje i artikuliše svoje misli i suočio se s izazovima pamćenja — više puta.

Bijela kuća je, međutim, odbacila kritike na račun predsjednikovog zdravlja i kognitivnih sposobnosti, a glasnogovornica Karine Jean-Pierre pripisala je Bidenov nastup samo "lošoj noći" praćenoj prehladom.

Na pitanje da pojasni Bidenovo mentalno zdravlje i je li predsjednik ima “Alzheimerovu bolest ili bilo koji oblik demencije ili degenerativne bolesti koje uzrokuju ove vrste propusta”, Jean-Pierre je odgovorila s odbacivačkim tonom, rekavši: "Imam odgovor za vas. Jeste li spremni za njega? Odgovor je ne."

"Ne bih ovo vidjela kao epizodu. Vidjela bih ovo onakvim kakvo jeste i onakvim kakvim mi vjerujemo da jeste, a to je, bila je to loša noć i uz to, imao je prehladu," dodala je. Međutim, ankete pokazuju da su birači već mjesecima zabrinuti zbog Bidenovih godina i mentalnih sposobnosti, a izvještaj specijalnog tužioca Roberta Hura je u februaru dodatno pojačao ove zabrinutosti.

U izvještaju na 388 stranica o Bidenovom nepravilnom rukovanju povjerljivim dokumentima, specijalni tužilac Hur je opisao Bidena kao "starijeg čovjeka s lošim pamćenjem", navodeći nekoliko javnih incidenata u kojima je predsjednik izgledao zbunjeno, govorio nesuvislo i posrtao.

Krajem februara, ovaj izvještaj je naveo republikanskog kongresmena iz Colorada, Kena Bucka, da uvede rezoluciju u Kongres kojom poziva potpredsjednicu Kamalu Harris da aktivira 25. amandman i ukloni Bidena s dužnosti zbog njegovih godina i kognitivnog pada.

U podršci svojoj rezoluciji, kongresmen je izjavio: "Hur izvještaj je službeno adresirao ono što su mnogi Amerikanci već dugo svjedočili svojim očima – da predsjednik Biden više nije sposoban uspješno obavljati ključne dužnosti svoje kancelarije."

Javne zabrinutosti se pojačavaju

Javni i neskriptirani nastupi nikada nisu bili Bidenova jača strana, a predsjednikove gafove, poput miješanja imena egipatskog predsjednika Abdela Fattaha el-Sisia i referiranja na njega kao na lidera Meksika, samo su dodatno podstakle sumnje u njegovu mentalnu sposobnost.

Nakon debate, ove sumnje su se pojačale, a nova anketa je pokazala da je od februara procenat birača koji vjeruju da Biden ne bi trebao kandidovati za predsjednika porastao s 63 posto na 72 posto, pri čemu su godine njihov glavni razlog za zabrinutost.

Dok sve veći broj birača, uključujući mnoge demokrate, dovodi u pitanje Bidenove sposobnosti za obavljanje dužnosti, birači skloni lijevoj političkoj orijentaciji izražavaju svoju dilemu.

"Naginjem ulijevo, ali već dugo vremena imam sumnje u Bidenovu mentalnu oštrinu – čak i na prošlim izborima kada sam glasao za njega. Postaje mi sve teže braniti ga kao svoj izbor za predsjednika", rekao je jedan birač.

Mnogi drugi se nalaze na raskršću, ne znajući koga podržati.

"Tužno mi je jer ne znam da li jednostavno ne bih trebao glasati, glasati za nezavisnog kandidata ili zaista da li trebam žrtvovati sav svoj integritet glasanjem za osobu za koju ne vjerujem da ima svoj razum", rekao je drugi birač nakon što je gledao predsjedničku debatu.

Druga anketa, koju su proveli CBS News i YouGov 28. i 29. juna, otkrila je da 72 posto registrovanih birača ne vjeruje da Biden ima mentalno i kognitivno zdravlje potrebno za obavljanje dužnosti predsjednika, u poređenju s 49 posto za Trumpa.

Bidenov nastup je bio toliko katastrofalan da njegovi pristalice nisu mogli pronaći utjehu čak ni u Trumpovom tipično nepredvidljivom nastupu tokom debate.

Prema mišljenju gledatelja i političkih analitičara, 78-godišnji republikanac također se loše pokazao, izbjegavajući teška pitanja i iskrivljavajući činjenice tokom debate. Njegovo nepredvidivo ponašanje, kontroverzne izjave i nekonvencionalan stil vođenja mnoge su naveli na sumnju u njegovu prikladnost za funkciju.

Kritičari često ističu njegove impulzivne odluke i česte kontradikcije kao dokaz njegove nestabilne ruke na kormilu.

Tokom njegovog predsjedništva, psihijatri i stručnjaci za mentalno zdravlje su povremeno izražavali zabrinutost zbog Trumpovog mentalnog stanja.

Godine 2017, grupa stručnjaka za mentalno zdravlje objavila je knjigu pod nazivom "Opasan slučaj Donalda Trumpa", koja je dovodila u pitanje njegovu psihološku sposobnost za obavljanje funkcije.

Knjiga je tvrdila da Trumpovo ponašanje ukazuje na to da nije prikladan za predsjedništvo, navodeći njegove narcističke tendencije, navodni nedostatak empatije i postavljajući ozbiljna pitanja o njegovoj prosudbi i kognitivnoj jasnoći. Pristalice i Bidena i Trumpa često odbacuju ove kritike kao stranačke napade, tvrdeći da su njihovi lideri u potpunosti sposobni za obavljanje predsjedničkih dužnosti.

Ipak, kako se izbori 2024. približavaju, rasprava o mentalnoj sposobnosti ove dvojice ljudi ističe šire pitanje u američkoj politici: Koju ulogu igraju godine i mentalne sposobnosti u oblikovanju izbornih mišljenja o vođstvu i kako one utiču na glasačko ponašanje?

Odgovor će biti poznat do novembra.