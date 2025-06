Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turkiye Fahrettin Altun oglasio se povodom aktuelnih dešavanja u toj zemlji, komentirajući napetost u vezi sa sirijskim izbjeglicama i postupak koji je pokrenula UEFA protiv turskog fudbalskog reprezentativca Meriha Demirala.

“Naša zemlja već decenijama ugošćuje milione izbjeglica različitog porijekla. Regionalni sukobi izazvali su raseljavanje miliona ljudi u našem regionu i mi smo preuzeli odgovornost da na tu situaciju odgovorimo na humanitaran način. Nastavljamo da insistiramo na humanitarnom pristupu jer vjerujemo u dostojanstvo i slobodu ljudi koji su bili žrtve sukoba, pa čak i mete vlastite vlade“, naveo je Altun.

Ističući kako je turski narod bio izuzetno saosjećajan i velikodušan u podršci onima kojima nije dat izbor osim da napuste svoju domovinu i da je mnogo žrtvovao i velikodušno podržavao bratski narod u regionu, Altun je naveo da je u skladu s tim duhom turska vanjska politika ostala privržena humanitarnim principima uprkos brojnim pritiscima i provokacijama svih vrsta.

Dodao je da nisu dozvolili marginalnim opozicionim grupama da koriste ovo pitanje kako bi rasplamsali antiizbjeglička osjećanja i da neće dozvoliti ni vanjskim akterima da iskoriste neke pritužbe kako bi diktirali tursku politiku.

“Oni koji žele da ukaljaju naš dosije i naš humanitarni pristup prema izbjeglicama, proteklih dana naporno rade na tome da našu zemlju prikažu kao neprijateljsku. Istina je da je bilo povremenih tenzija i nemilih događaja u našoj zemlji, ali oni ne predstavljaju rasprostranjen i trajan antiizbjeglički val. Oni koji tvrde suprotno ili nemaju pojma o činjenicama ili sudjeluju u zlosretnoj kampanji dezinformacija protiv naše zemlje. Razlika između sigurnosno orijentiranog, ksenofobičnog i islamofobičnog pristupa koji su usvojile mnoge evropske zemlje i humanitarnog pristupa naše zemlje nije mogla biti prikazana jasnije. Turkiye je ponosno i dosljedno stajala protiv evropske krajnje desnice koja pokazuje ružno lice Evrope u svojoj borbi protiv imigranata i izbjeglica“, istakao je Altun.

Dalje je naveo da neke političke grupe u zapadnim zemljama praktikuju uznemirujući nivo licemjerja propovijedajući ljudska prava, istovremeno tolerišući antiimigrantska osjećanja i ksenofobiju.

“Svjedoci smo rasplitanja društvenog i ekonomskog tkiva Evrope kao rezultat destabilizirajućeg uspona krajnje desnice. Nedavna kampanja protiv igrača naše fudbalske reprezentacije Meriha Demirala tokom Evropskog prvenstva u fudbalu samo je još jedan od simptoma ove bolesti koja raste u nekim zapadnim zemljama. One nacije koje teže istinskoj stabilnosti i koje ozbiljno žive u skladu s humanitarnim principima koje propovijedaju, moraju stati uz Turkiye i suprotstaviti se silama rasizma, ksenofobije i islamofobije“, poručio je Altun.

Naglasio je da je cilj turske politike da se okonča sukob i obnovi Sirija, koja će imati netaknut teritorijalni integritet sa svojim građanima koji žive u miru i slobodi.

“Da bismo to postigli, potrebno je izgraditi humanitarnu i pravnu infrastrukturu za siguran povratak izbjeglica. Međunarodna zajednica nije uspjela da se fokusira na ovaj cilj i odbila je da se suoči sa generacijskim izazovom raseljenja ljudi u našem regionu. Izrazili smo mnogo puta našu spremnost da radimo sa sličnim organizacijama na rješavanju pitanja podjele tereta, ali smo do sada dobili vrlo malu podršku. Istovremeno se borimo protiv provokacija i kampanja dezinformacija po pitanju izbjeglica i politike naše zemlje. Javnost mora vjerovati samo tačnim informacijama objavljenim iz Vladinih izvora i biti oprezna protiv kampanja dezinformacija. Turkiye će ostati nepokolebljiva u stvaranju uslova za mir i stabilnost u našem regionu i nikada nećemo zanemariti humanitarnu nevolju ljudi u našoj regiji. I nikada se nećemo izviniti što smo ostali vjerni našim principima čak i kada drugi to ne čine“, zaključio je Altun.