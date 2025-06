Ešef Muradbašić krenuo je sa 13-godišnjim sinom Muhamedom na biciklistički memorijalni maraton Beč-Srebrenica.

Muradbašić je 2021, sa svoje dvoje djece, Merjem (7,5 godina) i Muhamedom (9 godina), bio učesnik na Maršu mira Nezuk-Potočari i tada su pješke prešli oko 100 kilometara.

“Taj podvig je bio poseban trenutak u našim životima, simbolizirajući našu posvećenost sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici. Ove godine, odlučio sam sa sinom Muhamedom, koji sada ima nepunih 13 godina, učestvovati na biciklističkom memorijalnom maratonu Beč-Srebrenica, dugom 1.000 kilometara”, istakao je Muradbašić.

Ispričao je kako su pripreme započeli dva mjeseca ranije u Sarajevu, a zatim smo se priključili ekipi iz Bike kluba Austrija u Beču, koji tradicionalno voze ovaj biciklistički maraton.

“Naš put je započeo u četvrtak, kada smo prvi dan vozili 200 kilometara do Slovenije. Drugi dan smo prešli 154 kilometra do Zagreba. Juče smo vozili 157 kilometara do Cazina, gdje ćemo se odmoriti dan i družiti se sa biciklističkim klubovima iz Krajine. Glavni motiv našeg putovanja je odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici", pojasnio je Muradbašić.

Naglasio je također kako je ovo način da se prisjete i podsjete druge na tragediju koja se desila, te da kroz fizički napor i zajedništvo pokažu da sjećanje na žrtve nikada neće izblijediti.

"Sjećanje nas vodi dalje, a svaki pređeni kilometar je posveta onima koji su izgubili živote", zaključio je Muradbašić.