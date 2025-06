Na Međunarodnim likovnim susretima „Srebrenica“ koji se održavaju od 6 do 11 jula učestvuje 17 likovnih umjetnika iz zemalja regiona i šire, među kojima iz Sjeverne Makedonije, Kosova, Srbije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Turkiye, kao i iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Dževad Hot na svečanom otvaranju Međunarodnih likovnih susreta izrazio je srdačnu zahvalnost svim umjetnicima koji su došli iz različitih zemalja da prisustvuju ovoj likovnoj koloniji, s ciljem da svojim umjetničkim djelima širu javnost podsjete na genocid Srebrenici, ali i da pošalju poruke mira.

„Ovo je još jedna kolonija koju organizuje BNV, koja se kao organizacija bavi identitetom i kulturnim pitanjima Bošnjaka. Jedan od onih veoma važnih trenutaka i dana za nas u našoj kulturi sjećanja je Dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Tim povodom godinama smo organizovali razne manifestacije, a prije nekoliko godina uz pomoć našeg akademika prof. dr. Fehima Huskovića, organizovali smo dolazak umjetnika. Naime, od prošle godine, organizujemo likovnu koloniju na kojoj se okupljaju likovni umjetnici, poznati sa ovih prostora, koji imaju poznata djela, slike koje zrače umjetnošću“, rekao je Hot.

On je dodao da će ova likovna kolonija biti tradicionalno organizirana uvjek u susretu 11 jula - Dana sjećanja na genocid u Srebrenici.

Hot je najavio da je se ove godine 11 jula održati tradicionalni Marš za Srebrenicu, kao i da će istoga dana nakon završetka marša, na glavnom gradskom trgu „Makedonija“ u Skoplju biti izložena djela likovnih umjetnika koji su ovih dana stvarali svoja djela.

„Djela će ostati kao spomen sjećanja na genocid u Srebrenici. Naša misija je da se prisjećamo genocida u Srebrenici i da to čuvamo od zaborava s jednim ciljem: nikada, nikome, da se ne dogodi genocid“, rekao je Hot.

Prof. dr. Husković je pozdravio učesnike i sve one koji podržavaju Međunarodne likovne susrete „Srebrenica“ u Skoplju, naglašavajući kulturni aspekt sjećanja i obilježavanja važnih dana iz historije Bošnjaka, ali i svih drugih naroda. On je poručio da umjetnici svojim djelima pozivaju na mir.

„Posebno je važno što imamo goste iz mnogo država i to govori za jednu ljepotu ovog velikog skupa umjetnika, rekao bih, iz svijeta.Najrpije važno je da smo se okupili, da se družimo, ali i da dođemo do rezultata. Izuzetno je važno to što ovaj događaj mi Bošnjaci imamo u Skoplju. Mi umjetnici najbolje možemo potsjetiti na genocid u Srebrenici i poslati poruke mira i istaći da možemo živjeti zajedno“, kazao je Husković.