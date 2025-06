U organizaciji Građanske alijanse i Inicijativa mladih za ljudska prava - Crna Gora, u Podgorici je danas otvorena izložba slika pod nazivom „Mrtvare“. Riječ je o fotografijama na kojima je prikazana obuća pronađena na trasi puta kojom se kretala kolona Marša smrti u julu 1995. godine i u skloništima u kojima su se preživjeli Srebreničani skrivali sedmicama i mjesecima nakon genocida.

Autor fotografija je Armin Durgut, poznati bh. fotograf. Današnja izložba, koja je organizovana u saradnji sa Srebrenica Memorial Center, s ciljem obilježavanja 29 godina od genocida nad bošnjačkim narodom u Bosni i Hercegovini, ima za cilj suočavanje s prošlošću i upoznavanje mladih ljudi sa činjenicama iz tog perioda.

Vaskrsija Klačar ispred Inicijative mladih za ljudska prava, kazala je da su se među najčešće pronađenim predmetima na ruti Marša smrti, u julu 1995. godine, nalazile cipele, takozvane „mrtvare“. Riječ je o obući, koja je dijeljena kao humanitarna pomoć.

„Zato izložba i nosi naziv 'Mrtvare'. Ovo je jedno svjedočanstvo stradanja nevinih žrtva. Ovo je obuća koja je u humanitarnim konvojima pristizala u Srebrenicu u tom periodu i priča iz tog dijela enklave je takva da su ljudi sahranjivani sa ovom vrstom obuće“, kazala je Klačar.

Prema riječima istoričara Edina Smailovića, izložba svjedoči o samom činu genocida koji se dogodio u samo nekoliko dana u julu 1995. godine.

„Važno je naglasiti da je ovo priča o tome da je od početka rata 1992. godine pa do samog čina genocida 1995. godine, da je područje Srebrenice i svo to okolno područje bilo opkoljeno i da je stanovništvo enklave koja je trebala biti zaštićena Rezolucijom UN-a, cijelo vrijeme je bilo bez hrane, obuće, odjeće, struje. Stanovnici Srebrenice i okoline su do 11.jula 1995. godine bili primoravani da žive jednim životom nedostojnim čovjeka. Važno je znati da je i prije samog čina genocida postojala genocidna namjera da se Bošnjaci Srebrenice i okoline istrijebe“, kazao je Smailović.