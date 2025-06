Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović položio je danas cvijeće na spomenik u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari i odao počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici.

Nakon toga je obišao tabute 14 žrtava genocida koje će biti ukopane sutra na kolektivnoj dženazi u Potočarima, a koji se nalaze u nekadašnjoj Fabrici akumulatora.

"Danas sam ovdje da još jednom iskažem poštovanje žrtvama genocida i uskoro se priključujem i 'Maršu mira'. Prvi put komemoraciju žrtvama genocida imamo nakon usvojene Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici", poručio je Bećirović.

Kako je kazao, osim što će sutra u Potočarima biti održana komemoracija, prvi put će u sjedištvu Ujedinjenih nacija u New Yorku također biti održana komemoracija.

"Implementaciju Rezolucije o počinjenom genocidu u Srebrenici više niko ne može zaustaviti. Ove godine to organizuje naša stalna misija u New Yorku, a od iduće godine to preuzima generalni sekretar Ujedinjenih nacija i Sekretarijat UN-a. To je najbolji pokazatelj u tome da istina sve više prodire širom svijeta i da oni koji su govorili da ova Rezolucija nije prošla ili nije usvojena, tek će u narednim godinama da vide njene efekte. Ova Rezolucija ne postoji zbog toga da bismo se mi bilo kome svetili. Naše poruke su poruke mira i uvažavanja, ali svi moraju da prihvate činjenicu da je ovdje počinjen genocid i da postoje presude najviših svjetskih sudova o tome", istakao je Bećirović.

Naglasio je da s jedne strane "imamo negatore genocida, ali mi koji se borimo za istinu, bit ćemo još uporniji u narednom periodu.

"Cijeli svijet treba da bude uporniji. Naš cilj je prevencija, da se takvo zlo više nikada i nikome ne ponovo", dodao je Bećirović.

Tabuti s posmrtnim ostacima 14 žrtava, koje su ubijene u julu 1995. godine, bit će izneseni danas u Musallu mezarja Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. Bit će ukopani sutra na kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra.