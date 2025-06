Danas je vrlo tužan, ali i veoma važan dan jer tugujemo za žrtvama genocida u Srebrenici, rekao je Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica.

"To nije lako nikome. Ali, ono što je važno po mom mišljenju jeste da to radimo zajedno. Ova odgovornost nije samo odgovornost porodica. To je odgovornost svih političkih lidera i društva Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. I to je poruka koju su poslale Ujedinjene nacije prije otprilike dva mjeseca", naveo je ambasador Murphy.

Iz Potočara svima je uputio jasnu poruku.

"U julu 1995. u i oko Srebrenice dogodio se genocid. To su činjenice i svi ih moramo prihvatiti. Svi, buduće generacije moramo podučavati istini i svi imamo odgovornost da iskazujemo čast i počast žrtvama", naglasio je Murphy.