Nažalost danas nije dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, rekao je u Potočarima, Zukan Helez, zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i ministar odbrane BiH na obilježavanju 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenice.

"Iako sam to predložio na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, nije usvojeno. To je bila moja ljudska obaveza prije svega. Na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine pitao sam kolege ministre zašto to rade, osporavaju? Do 2019. godine to se obilježavalalo. Rekao sam im, imate djecu, imate roditelje, kako bi bilo da se vama to desilo? Oni su rekli da bi oni to rado uradili, ali da ne smiju", istakao je Helez.

Navodi, da im je rekao da se "on ne bi bavio politikom, ako za taj čin mora nekoga pitati za 40, 50 i 60 godina".

"I da pitam, da li ću ja podići ruku za dan žalosti gdje je ubijeno na hiljade i hiljade ljudi na svirep način. To je za svaku osudu. Rekao sam im da trebaju doći ovdje u Srebrenicu, da to pogledaju i vide šta se dešavalo. To je možda stoti dio onoga što se dešavalo, što možete shvatiti preko tih slika. Kada bi to pogledali onda bi rekli tom Dodiku - sram vas bilo", rekao je Helez.

Istakao je da pored genocida u Srebrenici i današnjeg dana, dana žalosti, kao argument je naveo i Rezoluciju UN-a o proglašenju 11. jula kao dana sjećanja na žrtve genocida.

"To priznaje čitav normalan svijet. Nema veze ko je bio za, ko je bio protiv, ko je bio suzdržan. Kada se nešto usvoji to važi za cijeli svijet. Čitav demokratski, civilizovani svijet je priznao to, obilježavat će to, u školama će se učiti to. Rekao sam da jedino u državama u kojima su totalitarni režimi tu su bili suzdržani ili protiv toga", istakao je Helez.

Govorio je i o tome zašto je zbog straha sve manje informacija o grobnicama, genocidu.

"Jedan sam od ljudi koji se ne boji i koji uvijek poziva da nema razloga da se bojimo, da nema razloga da slušamo nekoga sa strane. Želim i ovom prilikom da kažem mi smo suverena država i mi upravljamo našom državom. U ovoj državi ima najmanje dvije trećine ljudi koji vole ovu državu i nema razloga da se boje nekoga", rekao je Helez.