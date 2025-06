Palestinski stalni posmatrač pri UN-u Riyad Mansour rekao je u petak da se prisilno raseljavanje Izraela protiv njegovog naroda ponavlja u Pojasu Gaze.

"Ponovo pozivamo, sa najvećom hitnošću, međunarodnu zajednicu da zaustavi izraelsko klanje i mučenje palestinskog naroda", napisao je Mansour u apelima generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu, ruskom ambasadoru Vasiliju Nebenzji, kao i predsjedniku Vijeća sigurnosti za juli i predsjedniku Generalne skupštine Dennisu Francisu, prema službenoj palestinskoj novinskoj agenciji WAFA.

Mansour je naglasio da se "nehumano, ilegalno, ponovljeno prisilno raseljavanje civila događa širom Gaze, izazivajući stalna previranja i traume, posebno djeci i drugim ugroženim civilima, uključujući bolesne, ranjene i invalide".

On je rekao da je sjever Gaze ponovo pod evakuacijom nakon što je Izrael prvi put u oktobru prisilio stanovnike na evakuaciju. Mansour je ponovio svoj zahtjev za međunarodnu zajednicu da "zaustavi izraelsko klanje i mučenje palestinskog naroda i da osigura njihovu zaštitu u skladu s međunarodnim pravom i obavezujućim nalozima o privremenim mjerama Međunarodnog suda pravde (ICJ)".

"Ljudi nemaju kamo otići, nigdje da će biti sigurni. Izrael je uništio većinu Gaze i sve što je preostalo, smatra se legitimnom metom, jer nastavlja sa svojim sistematskim, teškim kršenjima međunarodnog prava, usitnjavanjem međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava i sve zaštite za civile”, rekao je.

Dodao je da čak i "humanitarne zone i skloništa UN-a Izrael pretvara u zone ubijanja".

"Mora doći do prekida vatre bez još jednog dana odlaganja", naglasio je on. Apel dolazi kada Izrael širi svoje kopnene vojne operacije u Gazi, krećući se sa sjevera na istok i zapad od grada Gaze, te do Kan Younisa na jugu.

Ranije u petak, Amnesty International je saopćio da smatra ponovljene izraelske naredbe za evakuaciju stanovnika Gaze kao "ilegalno raseljavanje i ratni zločin".

To je uslijedilo kao odgovor na novu naredbu izraelskih snaga o evakuaciji grada Gaze koja je izdata prije dva dana, kojom se nalaže svim stanovnicima da pobjegnu na jug, nakon dana kada je izraelska vojska prisilila hiljade Palestinaca da evakuiraju svoje domove u starom gradu i Al - Tuffah i Al-Daraj naseljima u istočnom gradu Gaze prema zapadnim područjima.

U srijedu je izraelska vojska, u papirnim letcima, zahtijevala od stanovnika grada Gaze da se pomaknu prema gradu Al-Zawaida Deir al-Balah u centralnom sektoru, prijeteći da će grad ostati "opasna borbena zona".

Više od 38.300 Palestinaca je ubijeno, većinom žena i djece, a skoro 88.300 je povrijeđeno, prema lokalnim zdravstvenim vlastima, otkako je Izrael početkom oktobra pokrenuo napad na enklavu kao odgovor na napad palestinske grupe otpora Hamas.