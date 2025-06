Otac Bahaae al-Bayyari, Moein, bio je njegova najveća podrška u motivaciji za pripremu za Tawjihi ispit, dvadesetodnevni pisani test koji učenici završne godine srednje škole polažu kako bi stekli ulaz na univerzitet.

Za sedamnaestogodišnjeg Bahaau, posljednja godina srednje škole bila je posvećena njegovoj želji da studira multimediju na Islamskom univerzitetu i postane fotograf kao njegov otac i braća.

Njegovi dani bili su strukturirana rutina pohađanja časova u Srednjoj školi Julius, povremeno pomažući u porodičnoj fotografskoj radnji i ponavljanju lekcija prije odlaska na spavanje kako bi se spreman probudio za još jedan dan priprema. Sjeća se tih dana kao predivnih.

Međutim, 7. novembra, mjesec dana nakon početka izraelskog vojnog napada na Gazu, njegov otac Moein je ubijen iz drona na putu do jutarnje molitve, i Bahaaov život se preokrenuo naglavačke.

"Moj otac je imao velike snove za mene. Želio je da postignem mnogo stvari nakon što završim Tawjihi, ali ti snovi su sahranjeni s njim", kaže Bahaa za TRT World.

8. jula označava kraj sesije Tawjihi ispita, koji je prvobitno trebao početi 22. juna. Bahaa je trebao biti među 89.000 srednjoškolaca u Palestini koji bi trebali ići na ispitne dvorane.

Međutim, genocidna kampanja Izraela spriječila je njega, kao i gotovo 39.000 drugih učenika u Gazi, da polažu ispit.

"To je nešto što mi slama srce jer je ovaj Tawjihi ispit trebao ostvariti moje snove, učiniti moju porodicu ponosnom i postići mnoge stvari. Ali sve to je sada nestalo", kaže on.

Obrazovni genocid

Za više od 620.000 studenata u Gazi, obrazovanje je već 278 dana zaustavljeno, uskraćujući im osnovno pravo na učenje.

Devetomjesečni rat u opsadnoj enklavi usmrtio je najmanje 8.572 djece školskog uzrasta i 497 nastavnika, te ozlijedio više od 14.089 osoba, pokazuju statistike ministarstva iz početka jula.

Prema studiji procjene štete temeljene na satelitskim podacima Education Clustera, 85,8 posto škola u Gazi djelomično je ili potpuno oštećeno nakon mjeseci izraelskih zračnih, morskih i kopnenih napada koji su uništili obrazovnu infrastrukturu.

Svih 12 univerziteta u opkoljenoj enklavi, kao i brojne biblioteke, arhive, izdavačke kuće, kulturni centri, knjižare i muzeji, postale su ruševine.

Neki školski objekti UNRWA-e koji su izbjegli značajna oštećenja sada su skloništa za palestinske izbjeglice koje bježe od bombardiranja, dok je izraelska vojska prenamijenila druge, koristeći ih kao centar za zadržavanje i ispitivanje te vojne baze.

To predstavlja izraelski čin školskog genocida, kako je grupa UN-ovih stručnjaka navela u zajedničkom saopćenju. Školski genocid odnosi se na namjerno i sistematsko uništavanje obrazovnog sistema ciljanjem fizičke infrastrukture i osoblja. "Ovi napadi nisu izolirani incidenti. Oni predstavljaju sistematski obrazac nasilja usmjerenog na razaranje temelja palestinskog društva", izjavili su stručnjaci.

Kritičari tvrde da ovo uništavanje nije ni novo ni specifično za trenutni rat. Razgradnja palestinskih sistema znanja i pljačkanje obrazovnih, kulturnih i arhivskih materijala traje decenijama, sve do vremena Nakbe.

Trenutni brutalni napadi na obrazovnu infrastrukturu Gaze ne uzrokuju samo trenutno uništenje, već prijete i budućnosti njenih mladih, uskraćujući generaciju Palestinaca obrazovanja.

Eslam Qahman bila je među najboljim učenicima u sada bombardovanoj srednjoj školi Tal al-Zaatar u sjevernom dijelu Gaze, u kvartu Beit Lahia, s vrlo visokim ocjenama, i odlučno je studirala da bi postala neurohirurg.

"Bila sam jako odlučna da postignem visok prosjek da bih učinila svoju porodicu ponosnom i bila njihova radost", kaže Eslam.

"Gledati kako učenici širom svijeta polažu ispite dok ti ne možeš ništa osim gledati, slama srce."

Sada, Eslamina budućnost izgleda mračno. Ona oplakuje uništavanje svih univerziteta i znatno vrijeme koje će biti potrebno da se stvari vrate u normalu kako bi mogla nastaviti obrazovanje.

Ona moli da rat završi, nadajući se da će tada imati priliku da polaže ispite i ostvari svoje snove.

Najvažniji dan u mom životu

Svake godine, učenici koji polažu Tawjihi ispit s nestrpljenjem iščekuju dan kada će rezultati biti javno objavljeni, ispunjeni uzbuđenjem i strepnjom.

Kada se rezultati Tawjihi ispita objave širom zemlje putem radija, interneta i televizije, učenici i njihove porodice preplave ulice, slaveći i ispaljujući vatromete kako bi obilježili ovaj ključni trenutak.

"Jedna od stvari koja me najviše motivisala dok sam se pripremao za ispit bilo je kako su rezultati prijemnih ispita za fakultete slavljeni prethodnih godina", kaže 18-godišnja Batool Abualatta.

"Uvijek sam osjećala da će radost uspjeha biti nešto stvarno divno." Učeći u Srednjoj školi Al-Zahraa, Batool je težila da studira stomatologiju na Univerzitetu al-Azhar u Gazi prije nego što je njena škola djelimično uništena. Preostali dio sada je dom za raseljene ljude na sjeveru Gaze.

"Ova godina je jedna od najvažnijih godina mog života, određujući moju budućnost", kaže Batool, "a osjećaj gubitka toga me užasava". "Željela sam biti jedna od učenica koja polaže ispit. Ali nisam imala sreće."

Ministarstvo obrazovanja je objavilo svoju punu posvećenost Tawjihi studentima u Gazi, obećavajući posebnu sesiju za njih da polažu ispite kada uslovi to dozvole, i pokrili su minimum potrebnih predmeta.

Ali prvo, „genocidni rat Izraela mora biti zaustavljen“, dodaje Ministarstvo, i „odgovorni za to moraju biti držani odgovornima“.

Bahaa, Esma i Batool kažu da će kada rat završi, pripremiti se za ispit i nastojati postići visoke ocjene potrebne za nastavak njihovih željenih studijskih smjerova. Ali u ovom trenutku, to izgleda kao daleki san.