U Palati Srbija u Beogradu danas je potpisan Memorandum o razumijevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njemačkog kancelara Olafa Scholza.

Osim toga, potpisan je Memorandum o razumijevanju o kritičnim sirovinama između EU-a i Srbije, koji su potpisali ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović i potpredsjednik Evropske komisije i evropski komesar za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčovič.

Vučić, Scholz i Šefčovič prisustvovali su Samitu o strateškim sirovinama koji se održava u Beogradu, nakon čega su predstavnici više kompanija potpisali pisma namjere o razvoju lanca vrijednosti e-mobilnosti u Srbiji.

Vučić je rekao da je ponosan i da ga ovaj dan ispunjava velikom nadom za Srbiju.

„Važno je ovo za Evropu, važno je i za Nemačku, važno je za sve, ali za nas u Srbiji verovatno najvažnije. Ovo će za nas da predstavlja prekretnicu, veliku promenu i rekao bih kvantni skok u budućnost, nešto što nismo verovali da je moguće da se desi“, izjavio je Vučić.

Istakao je da sve rade transparentno i da neće ništa kriti os stanovništva.

„Dakle, ni u jednom delu postupka procesa ništa nećemo i ne želimo da tajimo ili krijemo od naših ljudi. To je jedna, prva, rekao bih, važna stvar koju sam želeo da kažem. Druga važna stvar je da će Srbija insistirati i lično ću kao predsjednik Republike, kao neko ko je u dva navrata dobio najveće poverenje građana, za redom, dakle uzastopno, svakako, jedinstveno u našoj zemlji, boriti se i za životnu sredinu i za život našeg naroda u Jadru i Rađevini, za to da im i vazduh, i zemlja, i vode ostanu čiste“, rekao je predsjednik Srbije.

Istakao je da je zaštita životne sredine od suštinskog značaja.

„Želim da kažem da mi verujemo u ogroman ekonomski napredak naše zemlje. Ovo će nama doneti svakako i najmanje šest milijardi evra novih investicija. Ubedljivo najveće investicije koje smo ikada imali u našoj zemlji“, kazao je Vučić.

Istakao je da će rudarenje i prerada litijuma dovesti do većih plata i penzija, do boljeg života za sve ljude u Srbiji, a posebno za ljude u Podrinju i Mačvi.

„Priznajem, ova odluka traži hrabrost, ali je donesena u ispravnom trenutku. Pravimo važan korak kopanjem litijuma u Srbiji, mi povećavamo rezilijentnost i na taj način možemo postići naše klimatske ciljeve. Mi želimo e-mobilnost, mi želimo mobilnost bez CO2 i tu će električna mobilnost igrati važnu ulogu i kao što svi znaju to će funkcionisati sa litijumom koji moramo koristiti prije svega kada je riječ o baterijama. Zato nam je potrebno klimatski neutralno proizvedena električna energija, ali prije svega baterije“, kazao je Scholz.

Naglasio je da je projekat Jadar prije svega dobar za Srbiju.

„Donosi dobre ekonomske perspektive razvoja za cijeli region u kojem će se desiti rudarstvo, ali i za cijelu zemlju. I to su dva principa koje ćemo poštovati i imamo obavezu da to radimo u budućnosti. Riječ je o tome da se rudarstvo ostvaruje uz poštovanje najvećih standarda kada je riječ o zaštiti životne sredine i biodiverzitetu“, kazao je on.

Naglasio je da se radi i o evropskom projektu, zbog čega se zahvalio.

„Potreban nam je evropski duh i to je nešto što je od velikog značaja za budućnost. Zbog toga bih povezao svoju posjetu sa jasnim zalaganjem za evropsku integraciju država Zapadnog Balkana u EU-a. To je moja ambicija, da pomažemo u tome i da se pobrinem za to da države Zapadnog Balkana, nakon što je im je davno obećano u Solunu prije 20 godina, dobiju tu perspektivu za članstvo u EU-u u doglednoj budućnosti“, rekao je Scholz.

Potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčovič rekao je ovo istorijski dan i istorijska prilika za Srbiju, kao i za Evropsku uniju.

„Dokazujemo da već živimo u eri čiste tehnologije. Dok štitimo našu planetu, to mora da ide zajedno sa konkurentnošću, ali i socijalnom pravdom“, rekao je on i čestitao Vučiću i Srbiji na inicijativi da predvode po pitanju sirovina, baterija i električnih vozila i cjelokupne industrije.

„Siguran sam da sporazumi koje smo postigli danas neće samo utrti put ka razvoju i punoj e-mobilnosti do 2030. ovdje u Srbiji, već će dodatno istaći partnerstvo između EU-a i Srbije. Prvo bih istakao da će ovo otvoriti vrata najvećim stranim direktnim investicijama u istoriji Srbije i zato govorimo o istorijskom danu za Srbiju, kao i za Evropu. Kao što znate, EU je već glavni investitor i trgovinski partner Srbije i vidjeli ste pismo namjere brojnih generalnih direktora evropskih kompanija koji su vodili poslovne razgovore jutros. Nakon ovoga će još veći broj evropskih kompanija doći da radi ovdje i to će stvoriti visoko kvalitetne poslove u Srbiji“, rekao je on.

Dodao je da će to stvoriti i nov privredni rast zato što će povećati BDP za 62 milijarde eura godišnje.

Istakao je da će ispuniti obećanje o najvišim ekološkim standardima i o stvaranju dodatne vrijednosti ovog projekta u Srbiji.

„I da vas sve uvjeravam, ovo je zaista veoma važan projekat za Evropsku uniju, ali nije jedini. Svi znamo da zelena tranzicija zahtijeva kritične sirovine, litijum, nikl, kobalt, i zato smo uveli novu strategiju o kritičnim sirovinama i isti takav projekat promovišemo kako ovdje u Srbiji, tako i u Njemačkoj, Španiji, Portugaliji, Finskoj i mnogim drugim zemljama. Dakle, to je novi talas kako bismo se više fokusirali na kritične sirovine, što je u cilju čiste zelene tranzicije u EU-u. I to radimo na odgovoran način, radimo uz snažne zahtjeve za socijalno prihvatanje sa lokalnim zajednicama uz punu transparentnost i puno poštovanje najviših standarda ekologije“, rekao je on.

Istakao je da vide i žele Srbiju u EU-u, a projekt kao ovaj će samo ubrzati proces.