Rukovodstvo Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine (OK BiH) u petak je na konferenciji za novinare zvanično predstavio i u Francusku ispratio sportiste koji će predstavljati BiH na Ljetnim olimpijskim igrama u Parizu.

Glavni grad Francuske će od 26. jula do 11. augusta biti svetska prijestolnica sporta jer će kao domaćim Olimpijade ugostiti oko 10.500 sportista iz više od 200 zemalja, kao i milione gostiju i milijarde ljudi pred televizorima.

Među sportistima koji će se boriti za olimpijske medalje u Parizu je i petero bh. olimpijaca i to plivači Lana Pudar i Jovan Lekić, džudistkinje Larisa Cerić i Aleksandra Samardžić te atletičar, odnosno bacač kugle Mesud Pezer.

Predsjednik OK BiH Izet Rađo istakao da bh. olimpijski tim čine sportistkinje i sportisti koji su istinske heroine i heroji jer su izborili nastup na Olimpijskim igrama i odveli BiH na planetarni skup i najveći svjetski sportski događaj. Uputili su i zahvalu nadležnim vlastima na podršci te istakli potrebu za više podrške kako bi naš nacionalni olimpijski tim bio brojniji u budućnosti.

“Sada je vrijeme da zajedno ispišemo historiju, da na Olimpijskim igrama nastupite hrabro i postignete vaš maksimum, da ostvarite svoje olimpijske snove i na najbolji način predstavite državu Bosnu i Hercegovinu“, poručio je Radžo.

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak također je čestitala bh. sportistima na ispunjenim olimpijskim normama i poželjela im uspjeh na predstojećoj Olimpijadi.

“Svjesni smo da možda niste imali jednake uvjete kao vaši sportski protivnici, ali vas to nije spriječilo da se plasirate. Vaša predanost, strast i volja ne poznaju granice. Vaš plasman je već velika pobjeda, a Pariz je još jedna prilika da cijelom svijetu pokažete sve ono na čemu ste predano radili. Vjerujem da ćete BiH predstaviti na najbolji mogući način“, kazala je Bošnjak i dodala da će aktuelne bh. vlasti nastaviti raditi na poboljšanju uvjeta za sportiste u BiH.

Olimpijskom timu su uspjeh poželjeli i predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković i federalna ministrica sporta i kulture Sanja Vlaisavljević.

I ambasador Francuske u BiH Francois Delmas se obratio prisutnim i poželio uspjeh bh. sportistima na Olimpijadi.

“Za sedam dana Pariz će postati srce svijeta. Ove igre će se održati kod najpoznatijih spomenika u Parizu. Želimo da one budu primjer brige i odgovornosti prema okolišu, kao i primjer inkluzivnosti, ravnopravnosti i solidarnosti“, kazao je Delmas.

Šef misije olimpijskog tima BiH u Parizu i generalni sekretar OK BiH Said Fazlagić predstavio je bh. olimpijce i uspjehe koje su do sada ostvarili.

On je otkrio da će bh. zastavu na otvaranju Olimpijade nositi Mesud Pezer i Larisa Cerić, a da će ta čast na ceremoniji zatvaranja pripasti Lani Pudar.

Najveća nada olimpijskog tima Bosne i Hercegovine je Lana Pudar, plivačica iz Mostara, koja je i prva ostvarila normu za Pariz trenutno se nalazi na pripremama u Antaliji i pozdravila je skup putem video poruke u kojoj je kazala da se dobro osjeća i da se nada uspješnom nastupu u Parizu.

Džudistkinja Larisa Cerić je kazala da joj je ovo treća Olimpijada i da se nada ostvarenju sna i osvajanju medalje.

“U Parizu sam 2009. godine bila svjetska juniorska prvakinja svijeta. Onda sam prvu grand slam medalju osvojila 2015. godine opet u Parizu i nadam se da će mi Pariz ponovo biti sretan i da ću osvojiti tu olimpijsku medalju koja mi jedina nedostaje u karijeri“, kazala je Cerić.

I Mesud Pezer je kazao da treći put ide na Olimpijske igre i da je zdrav i spreman za nastup.

“Cilj mi je da budem bolji nego na prethodnim Igrama. Prošli put sam ušao u finale i zauzeo 11. mjesto i sada želim pomjeriti granicu i predstavim svoju BiH na najbolji način“, kazao je Pezer.

Debitanti na Olimpijskim igrama Aleksandra Samardžić i Jovan Lekić su se također kratko obratili prisutnima i zahvalili na podršci.

“Sretna sam što prvi put idem na Olimpijske igre. Nastupila sam prije deset godina na Olimpijskim igrama za mlade i osvojila srebrenu medalju. Sretna sam što sam nastavila graditi svoj olimpijski san“, kazala je Samardžić.

“Spremao sam se i naporno trenirao i nadam se što boljem plasmanu na najvećem takmičenju na svijetu. To je vrhunac sporta“, poručio je Lekić.