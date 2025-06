Danas samo želim najviše da sam uz svoju djecu. Jer nisu doživjele ni da im pruži pomoć ni da ih pošalje u školu. Ni da vidi njihove uspjehe ni neuspjehe. Ni one njegove ni on njihove. I tako mi je teško, rekla je za Anadolu Hata Musić, supruga Nazifa Musića, čiji će posmrtni ostaci biti ukopani nakon kolektivne dženaze u Memorijalnom centru "Kamičani" u Kozarcu kod Prijedora.

Njen suprug jedna je od četiri žrtve proteklog rata iz Prijedora koje su 1992. godine ubijene na području Korićanskih stijena, Čarakova i Kozarca.

Nazif (Hajro) Musić, rođen 1960. godine u Čarakovu, naći će konačan smiraj u Šehidskom mezarju Čarakovo nakon današnje kolektivne dženaze. On je ubijen u julu 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su u Čarakovu, na lokalitetu Žeger, ekshumirani u martu prošle godine.

Hata iz Čarakova, koja muža ispraća s kćerkama Saminom i Eminom kaže da za ovako nešto čovjek ne može biti spreman.

"Nadali smo se sve ovo vrijeme da će možda, možda od nekuda da nam jave da je ipak živ. Ali nažalost, dobili smo tužnu vijest. Ali, kad je već tako, drago nam je ipak tijelo pronađeno, da ga možemo dostojanstveno ukopati, da nađe svoj mir, da mu dragi Allah podari vječni džennet koji je zaslužio i on i svi ovi koji su nevini izgubili svoje živote", rekla je ona.

Teško joj se prijećati 1992. godine.

"Mi smo bili u kući, niko od nas nije bio ni naoružan niti šta. Niti smo se nadali ovom što se desilo, niti smo vjerovali da će se nekad takvo nešto desiti na našim prostorima i s našim ljudima s kojima smo živjeli, dijelili i dobro i zlo, išli u školu, radili zajedno sve, ali eto, ušli su u kuću i odveli nevinog čovjeka, oca djece, ubili ga, da bi ga mi nakon 30 godina ovdje pronašli i pokopali", rekla je ona.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine u Kamičanima je Alija (Kasim) Forić. On je imao svega 23 godine kada je ubijen u junu 1992. godine na području Kozarca. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Sivci - Mekteb 1998. godine. Alija će nakon dženaze biti ukopan u Šehidskom mezarju Kamičani.

Njega je, između ostalih ispratio brat Mirsad Forić, koji je u Memorijalnom centru "Kamičani" proveo noć uz posmrtne ostatke svog brata. Rekao je da mu je jako teško, ali da se nada da će mu današnji ukop donijeti bar malo mira.

"Čujte, donijeće neki mir, ali tako mora biti, tako je bilo, ne ponovilo se nikome nikada", kazao je on.

Čuo je da mu je brat ubijen u zaseoku Sivci, kada je bilo čišćenje terena.

"Bili su autobusi, on je bio u koloni za ulaz u autobus. Neko ga je pozvao Alija", rekao je on i dodao da je nakon toga vojnik pitao ko je to nakon čega je ubijen.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je žena i radi se o Bademi (Ibro) Musić, rođenoj 1942. godine. Ona je imala 50 godina kada je ubijena u Čarakovu kod Prijedora. Njeni posmrtni ostaci su ekshumirani 2018. godine na lokalitetu Alića šuma u Čarakovu, a biće ukopani na Šehidskom mezarju Čarakovo.

Nju su danas ispratili članovi porodice, među kojima je bio i njen sin Suad Musić. Njeni posmrtni ostaci nisu kompletni, ali odlučili su da nakon 32 godine sahrane pronađene posmrtne ostatke.

"Znam, znam sve, znam i ko je je ubio, znam sve, ali imalo je to tužilaštvo 25 godina vremena da nešto poduzme, jer su smo stvarno dobili sve, sve podatke koje su trebali, opis ubistva, imena ljudi, kako, na koji način, sve. Ali ništa nije poduzeto u međuvremenu ti su ljudi umrli, tako da od toga više nema ništa", kazao je on.

Ispričao je da je kao dijete bio u logoru šest mjeseci i tek kada je izašao saznao je da su mu ubijeni i otac i majka.

"A znate kako, nije to lako za opisati. To je cijeli jedan period od 32 godine, svakodnevno sam s tim zaokupljen, prvo sam htio da saznam ubice, ko su, na koji način, da ih pokušam dovesti pred sud, da jedno barem u oči pogledam. Drugo, pokušao sam da nađem ostatke majke, oca smo mogli naći, bio je ukopan. Ona je, da kažem, igrom slučajeva, igrom sudbine, da nisu ostavili nikoga ko bi je mogao ukopati, ostaci ostali na površini zemlje, tako da su životinje raznijele, priroda je učinila svoje, nanijelo se lišća, smeća, kupina, tako da teško je naći bilo šta više, ali pokušaću i dalje tražiti", rekao je on.

Nakon kolektivne dženaze u Kozarcu, ukopan će biti i Enver (Nedžib) Aljii, rođen 1966. godine u Skoplju u Sjevernoj Makedoniji. Ubijen je 1992. godine na Korićanskim stijenama na Vlašiću, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani kada je na ovom lokalitetu otkrivena posljednja masovna grobnica, u septembru 2017. godine. On će biti ukopan u Šehidskom mezarju Kamičani.

Dženazu-namaz u Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu predvodi reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.