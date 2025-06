Obnovljena Ahmed-age Krpića džamija u Bijeljini svečano je otvorena danas u prisustvu velikog broja zvanica iz vjerskog, političkog i društvenog života Bosne i Hercegovine i vjernika.

Svečanosti je prisustvovao reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, koji je džamiju proglasio otvorenom i vakufom Islamske zajednice.

Agencija MINA objavila je da je ovu džamiju krajem 18. stoljeća izgradio ugledni bijeljinski trgovac Ahmed-aga Krpić, a za izdržavanje džamije uvakufio je više dućana u Janjica čaršiji, koja je kompletno srušena pedesetih godina prošlog stoljeća. Džamija Ahmed-age Krpića do temelja je srušena 13. marta 1993. godine, kada su srušene i ostale tri bijeljinske džamije i mesdžid Janjica.

"U ovom danu smo neizmjerno radosni, zbog radosti ljudi sa kojima dijelimo njihov osjećaj. Ovo je veličanstven pohod, jer otvaramo još jednu džamiju u Bijeljini", kazao je muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović.

Istakao je da se moraju prisjetiti vremena rušenja i postupanja ljudi koji su bili rušiteljski raspoloženi. Prema njegovim riječima u izgradnju džamije, u novom ljepšem vremenu učestvovali su mnogi graditelji kojima su zahvalni.

"Kao treću poruku želim ukazati na značaj ovog dana, da smo okupljeni, nepodijeljeni u ovom gradu u radosti, da smo dočekali da džamija Ahmed-age Krpića ponovo bude kuća vjere, džemata, Bošnjaka muslimana u ovom gradu, u koju će oni dolaziti, jer im je neophodna. Tako je bilo prije 200 godina, tako je i danas", naglasio je muftija.

Od 1993. do 1998. godine na mjestu Krpić džamije bio je parking i improvizovana pijaca.

"Lijepo nas je vidjeti okupljene u haremu ove lijepe džamije. Moramo ukazati na činjenicu da je u okolini ove džamije ubijeno više ljudi, da su određene formacije ušle u džamiju i slavodobitno se slikali. Jednom riječju zločinci. Ali, danas nećemo o njima, danas govorimo o našoj radosti. Neki su govorili da ćemo ovdje presušiti, nismo, tu smo i gradimo, vraćamo ljepotu BiH, koje okuplja sve ljude", izjavio je Emir Musli, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina.

Ovo je šesta obnovljena džamija na području Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina, a druga u gradu Bijeljina. Preostale dvije bijeljinske džamije su u završnoj fazi obnove, jedan mesdžid je u upotrebi, a drugi čeka na rekonstrukciju.

"Vjera podrazumijeva činiti dobro, bez obzira koliko ono bilo. Nekada nam se čini da je djelo malo i da ne možemo više od sebe dati, međutim Allaha zna najbolje da i to malo djelo kreira velike stvari. Svako od sebe da pomalo, a to malo proizvede ono veliko, a u ovom slučaju gradeći i obnavljajući džamije svi zajedno gradimo jak i stabilan džemat ujedinjen u dobru", kazao je Samir ef. Camić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina.

Refik Lendo, potpredsjednik entiteta FBiH, naglasio je da se danas iz Bijeljine "šalju poruke da Bošnjaci govore istinu, da neće zaboraviti, ali da se neće svetiti, nego da žele živjeti zajedno".

"Ovaj ambijent je nešto što je nedostajalo ovom prostoru. Ovaj prostor bez džamije, a sjećamo ga se takvog, nije se uklapao u ovaj ambijent. Ovo je pravi ambijent Bijeljine, njenog naroda. Crkve, džamije, sinagoge su naš ukras. Naše džamije su mjesta u kojima se uči islam, a onda vjernici treba da žive islam u Bijeljini, u BiH, a živjeti islam znači imati empatiju prema svom komšiji. Živjeti islam znači pomagati svom komšiji, imati empatiju prema povratnicima, prema starim i iznemoglim. Odraz demokratije je da svi imamo ista prava i obaveze i u Bijeljini i u svakom našem mjestu", kazao je Lendo.

Ćamil Duraković, potpredsjednik entiteta Republika Srpska, naglasio da je obnova džamije nadahnjujući primjer vjere, entuzijazma odgovornih ljudi koji ulažu svoje vrijeme, energiju, znanje i imetak za opšte dobro, vjeru islam, kulturu i identitet.

"Okupljeni oko ove ideje pokazali su da se može učiniti jako puno. Ovu energiju i njihov potencijal trebamo iskoristiti kako bismo još više ulagali u dalju nadgradnju džemata, i nadgradnju društva", kazao je on.

Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, naglasio je da je današnji događaj velika radost i da u sebi nosi važne poruke za sve nas.

"Došao sam danas iz jedne svete u drugu kuću, gdje nas je Ahmed-aga Krpić naučio kako je to graditi Božije kuće. Zahvaljujem svakom pojedincu, instituciji, koja je dala doprinos da ova Božija kuća bude otvorena. Ko god da sruši Božiju kuću, kako god se ona zvala, džamija, crkva, sinagoga, ne može se nadati dobru, i danas to osuđujemo, to nije u domenu nijedne vjere i vaspitanja. I u Bijeljini i u drugim mjestima ima dovoljno mjesta za sve", kazao je Petrović.

Na svečanosti otvorenja su dodijeljene vakufname najvećim vakifima Suadu Šindriću, Enveru Salkanoviću i Milenku Stevanoviću.

Ukupna ulaganja u obnovu džamije obezbijeđena su isključivo uvakufljenjem džematlija i prijatelja iz zemlje i dijaspore te volonterskim radom.