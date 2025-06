Bosna i Hercegovina je most koji spaja različite civilizacije, kulture, narode i religije. Svi koji vole Bosnu i Hercegovinu grade i čuvaju mostove. Oni koji ne shvataju naše milenijsko biće, oni ruše mostove, poručeno je danas u Mostaru na prvoj Međunarodnoj konferenciji „Mostar 2024: Dijalog za budućnost“, koju organizuje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine povodu 20 godina od obnove Starog mosta u Mostaru.

Međunarodna konferencija predstavlja priliku za promoviranje pomirenja i suživota kroz isticanje Starog mosta i Starog Grada Mostara kao simbola multikulturalizma i mirnog suživota te poticanje dijaloga o pomirenju i saradnji, naveli su organizatori.

Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović u video poruci ukazao je na važnost da se posebno iz Mostara šalju poruke saradnje i dijaloga, i da se upućuju cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji.

“Umjesto monologa, afirmirajmo dijalog. Umjesto zarobljenosti u prošlost, oslobodimo potencijale budućnosti. Historijsko iskustvo Bosne i Hercegovine nas je naučilo da dijalog nema alternativu. Bosna i Hercegovina je most koji spaja različite civilizacije, kulture, narode i religije. Svi koji vole Bosnu i Hercegovinu, grade i čuvaju mostove. Oni koji ne shvataju naše milenijsko biće, oni ruše mostove. Nažalost, u Bosni i Hercegovini ima i onih koji ne grade mostove. Ipak, to je trajna i vječna bitka između graditelja i rušitelja, spajanja i razdvajanja, dobra i zla, ljubavi i mržnje. Prije 20 godina obnovljen je Stari most. To nije bila samo obnova koja spaja jedan grad. To je mnogo više od same simbolike povezivanja”, rekao je Bećirović.

Podvukao je kako je Stari most prepoznatljivi evropski i svjetski simbol koji povezuje ljude, kulture, tradicije.

“Mi iz Bosne i Hercegovine pozivamo i naše susjede da zajedno gradimo mir, ravnopravnu međudržavnu saradnju. Regionalna saradnja je garant trajnog mira i prosperiteta Bosne i Hercegovine, kao multietničke zemlje, i cijele regije, zaključio je Bećirović.

Domaćin današnjeg skupa ministar vanjskih poslova Bosne I Hercegovine Elmedin Konaković istakao je kako “Bosna i Hercegovina danas ima veliku priliku, nakon više od deceniju apstinencije u aktivnostima”.

“Nakon više od deset godina ponuda ili prostor koji se Bosna i Hercegovina otvorio od Europske unije je konkretna, na stolu je, jedna generacija političara ima priliku za ljude u ovoj zemlji uraditi nešto što ranije generacije političara nisu radile. Ponuda koja nam garantuje plan rasta, integraciju tržišta bosanskohercegovačkog u europsko otvara obilje prilika za domaće i strane investitore što znači kreiranje novih radnih mjesta, što znači povećanje plata”, kazao je Konaković.

Dodao je kako je potrebna hrabrost da se u Bosni i Hercegovini prave kompromisi.

“Gledajući našu historiju, postoji mnogo tačaka oko kojih se nećemo ili nikada nećemo složiti, ali gledajući u budućnost vidimo dosta zajedničkih imenitelja koji moraju biti fokus ove generacije ili ove političke ekipe koja trenutno ima priliku donositi važne političke odluke. Zato možda i upečatljiva jeste ova slika Starog mosta koji zapravo jeste simbol povezivanja, jeste simbol zajedničkog djelovanja, jeste simbol pružanja ruke i to jeste upravo ono što BiH danas neizmjerno treba”, zaključio je Konaković.

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto istakla je kako Stari most nije samo dio kulturne baštine, nego i najveći turistički promotor cijele Bosne i Hercegovine, koji u porastu turizma kao ekonomske djelatnosti postaje planetarno poznat kao brend grada Mostara i cijele regije Hercegovine.

Kazala je kako se danas sjećaju i odaju priznanje za sve one koji su uložili napore da obnova Starog mosta postane stvarnost.

“Danas, 20 godina poslije obnove Starog mosta, našeg kulturnog i arhitektonskog bogatstva, poznatog i na svjetskoj pozornici, prisjećamo se simbolike koju je obnova Starog mosta imala tada i koju mostovi uvijek u svojoj esenciji imaju, da nas povezuju, zbližavaju, da sve ono što nam se čini nepoznato imamo priliku vidjeti i upoznati”, poručila je Krišto.

U uvodnim izlaganjima prisutnima su se obratili i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i zamjenik generalnog direktora UNESCO-a Qu Xing.

Konferenciji, na kojoj će biti održano i nekoliko panela prisustvuju predstavnici različitih nivoa vlasti iz Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman, ministrica kulture i medija Hrvatske Nina Obuljen Koržinek, zamjenik ministra vanjskih poslova Turkiye Burhanettin Duran, ambasador Turkiye u BiH Sadik Babur Girgin, bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor, gradonačelnik Mostara Mario Kordić, bivši gradonačelnik i direktor Centra za mir i multietničku saradnju Safet Oručević, brojne zvanice i gosti.

Na kraju konferencije bit će upriličena ceremonija potpisivanja Mostarske izjave za budućnost.

Za večeras je najavljena i ceremonija povodom obilježavanje 20. godišnjice obnove Starog mosta u Mostaru.

U organizaciji obilježavanja 20. godišnjice obnove Starog mosta i organizaciji Konferencije „Mostar 2024: Dijalog za budućnost“, pored Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine učestvuju i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Grad Mostar, uz podršku Ujedinjenih naroda (UN) u Bosni i Hercegovini, UNESCO-a, Svjetske banke, Centra za mir i multikulturni dijalog, te brojnih drugih partnera.